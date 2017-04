Els Assessors Tributaris i Fiscals, en contra de la modificació de llei de reorganització fiscal

L’Associació d’Assessors Tributaris i Fiscals (AATF) van fer saber ahir públicament que no estan d’acord amb la llei de reorganització fiscal del Govern que està estudiant el Consell General, criticant la modificació que no permet les deduccions per amortització en relació amb immobles adquirits a persones o entitats vinculades que no hagin tributat a un tipus del 10% en la seva transmissió. «Proposa una voluntat purament recaptaròria que introduirà certa inseguretat jurídica». També consideren que la seva entrada en vigor al Butlletí del Consell pot ser contraria a la Constitució.

No copiar el model espanyol / L’AATF demana estabilitat fiscal i previsible en el temps «perquè l’estratègia de dotar el Principat d’un marc fiscal competitiu que permeti atraure inversió estrangera pugui tenir èxit» i demana que el Govern valori jurisdiccions que han demostrat tenir èxit en processos d’obertura econòmica de països com ara Luxemburg, Holanda o Irlanda, per a ells referents en la matèria, «enlloc de copiar i inspirar-se en països com Espanya, que es troba a la cua de la seguretat i estabilitat fiscal».