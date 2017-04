El canvi climàtic i les relacions socials, per Sant Jordi

MoraBanc, patrocinador dels premis Divulgació Científica i el Carles de Borromeu de la Nit Literària, va presentar ahir els llibres dels guanyadors de l’edició del 2016. L’andorrà Allan Ward i el català Jordi Romeu, respectivament, ja tenen des d’ahir les seves darreres obres a disposició del públic així que de cara al dia de Sant Jordi surten dues opcions més a l’hora d’escollir quina lectura regalar.



Ward, autor d’Andorra davant del canvi climàtic: Perspectiva històrica i reptes, proposa una barreja de llenguatge tècnic amb el col·loquial per explicar –i que tothom ho entengui– què està passant amb la meteorologia d’avui en dia. «Els científics, per consens, diuen que estem en ple canvi climàtic», sosté. Per a Ward el gran causant «és l’home», deixant clar que «en èpoques anteriors també n’hi havia» i explica que Andorra, tot i tenir per dimensions una mínima part de culpa, patirà les conseqüències igual que qualsevol altre perquè «els factors es generen en punts concrets, però no coneixen les fronteres».



La pujada de temperatures és el factor principal d’aquesta conjectura, però Ward creu que si les temperatures pugen un o dos graus, fins i tot serà beneficiós per a Andorra. Per què? «Les estacions catalanes estaran pitjor», va raonar. És una qüestió d’altura: «com més n’hi hagi, més números té de rebre i poder fer neu». Per a ell, Naturlandia i Pal serien les grans perjudicades si les temperatures a l’hivern pugen quatre graus de mitja.