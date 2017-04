L’acomiadament injustificat serà més barat

Els majors de 65 podran seguir cobrant sou i pensió si cobren menys del salari mínim



- El contracte que els Demòcrates per Andorra proposen per aquelles persones majors de 65 anys que, juntament amb l’empresa, acorden continuar la seva vida laboral podran seguir cobrant un sou i una pensió «sempre que el salari pactat sigui inferior a 1,5 vegades el salari mínim vigent, i només fins a assolir aquest llindar com a màxim». En aquest cas, a més, «la cotització a càrrec de l’empresa i de la persona assalariada es continua fent, per malaltia i jubilació, en funció de l’import del salari pactat. D’aquesta manera, la llei obre la porta a contractar majors de 65 anys en una jornada legal ordinària per un salari inferior al mínim que podrà ser complementat amb la pensió de l’interessat. - En el cas que en el nou contracte, que en tots els casos haurà de ser superior a un any, s’estableixi una jornada reduïda, la persona assalariada podrà percebre de la CASS la pensió de jubilació per l’import que li correspon en funció de les seves cotitzacions, però reduït de forma inversament proporcional a la reducció de la jornada que es pacti». En aquest cas, la cotització es farà en funció de l’import de salari pactat.

L’esborrany de la reforma del Codi de Relacions Laboral presentat pel Grup Parlamentari Demòcrates el passat dimarts preveu un abaratiment dels comiats improcedents, és a dir, d’aquells no justificats. En concret, la reforma rebaixa la indemnització que l’acomiadat hauria de rebre de 45 dies per any treballat a 31 i del màxim de 30 mensualitats a 24. En el text legislatiu s’estipula que la compensació en cas de comiat injustificat es correspondrà «a l’import que, en concepte de preavís i de compensació, li hauria pertocat en cas d’acomiadament no causal, incrementada en un 25%, amb un límit de 24 mensualitats», el que suposen exactament 31,25 dies. La mateixa restricció s’imposarà en els contractes per durada determinada o per obra o servei concret.Així mateix, la proposta de llei també rebaixa els dies de preavís que l’empresari ha de donar al treballador quan se li comuniqui un acomiadament no causal. El nou document indica que «en els contractes per temps indefinit l’empresa pot acomiadar la persona assalariada mitjançant un preavís comunicat amb una antelació de 12 dies per any treballat, o la part proporcional corresponent al menor temps treballat, amb un màxim de 30 dies». Fins ara, l’empresari havia de donar el preavís amb un màxim de 90 dies. En cas de l’aplicació de l’esborrany de DA l’empresari només n’haurà de deixar un màxim de 30. Segons va justificar el conseller demòcrata, Josep Anton Bardina, la mesura pretén «escurçar el temps que el treballador s’ha de quedar a l’empresa un cop sap que serà acomiadat perquè en moltes ocasions ja no s’hi sent bé».Els demòcrates també inclouen novetats en els acomiadaments per causes objectives. En aquest apartat s’inclouen els casos en què l’empresa té «la necessitat d’amortitzar llocs de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció objectivament acreditades». Per causes econòmiques s’entenen «les que tinguin com a finalitat contribuir a la superació o millora de la situació econòmica negativa de l’empresa» i per causes tècniques, organitzatives o de producció «les que tinguin com a finalitat la superació de les dificultats que impedeixen el bon funcionament de l’empresa, ja sigui per la seva posició competitiva en el mercat, ja sigui per exigències de la demanda, a través d’una millor organització dels recursos, encara que no hi hagi una situació econòmica negativa».El canvi rau en què l’esborrany elimina el paràgraf de la llei actual –del 2008– que obligava l’empresa a «justificar la situació per mitjà d’un informe, realitzat per un auditor degudament autoritzat, que evidenciï les causes abans esmentades». Segons el text legislatiu encara vigent, la manca d’establiment de l’informe «converteix el comiat en improcedent» i, per tant, dona lloc a la indemnització pròpia d’aquests casos. La proposta demòcrata deixa clar que «la manca de prova de la causa al·legada per l’empresa, el fet que aquesta no sigui considerada suficient, converteixen l’acomiadament en injustificat i donen lloc a la indemnització» corresponent però sense necessitat d’un informe extern.Finalment, en el cas que una assalariada embarassada rebi la notificació del seu acomiadament i no l’accepti, haurà de notificar a l’empresa el seu estat en un termini màxim de 10 dies laborables adjuntant un certificat mèdic que ho acrediti. En aquest cas, el canvi rau en el temps de notificació de l’embaràs, ja que actualment la interessada disposa de fins a 15 dies per anunciar el seu estat. Es manté el fet que «un cop efectuada la notificació esmentada i no acceptat l’acomiadament per l’assalariada, l’avís d’acomiadament es considera nul i sense efecte».