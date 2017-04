Notícia A la cua de les baixes per paternitat L’increment d’un dia de permís per als pares és insuficient per equiparar el país amb la resta d’Europa

Les dones tindran un mes més de baixa per maternitat. Els homes, un dia més. Aquesta és la gran modificació que proposa el grup demòcrata de la llei de relacions laborals sota el paraigües de conciliació familiar i dels adjectius «modern» i «flexible». Si comparem els dies atorgats a la dona per tenir un nadó a Andorra amb la resta de països europeus observem que el Principat s’alinea amb els territoris veïns com França i Espanya, però segueix a llarga distància dels països capdavanters com ara Suècia o el Regne Unit. Pel que fa a la baixa per paternitat, però, les xifres segueixen caducades sent insuficient l’augment de tres a quatre dies de permís que s’han de sumar a les dues setmanes de baixa.



En total, doncs, el text presentat per DA proposa augmentar la baixa per maternitat de 112 dies (quatre mesos) a 140 dies (cinc mesos) i de 17 dies (dues setmanes més tres dies) a 18 dies (dues setmanes a quatre dies) per a paternitat. La gran diferència amb els països amb dades més favorables es troba en el repartiment del permís i en els dies dels quals disposa el pare. En aquest sentit, Andorra queda a la cua en comparació amb els països nòrdics però també queda per darrere dels països veïns. Espanya, per exemple, va aprovar a principis d’anys l’ampliació a quatre setmanes (28 dies) de baixa per al progenitor. En el cas de França, el total de dies per al pare ascendeix a 25.



Els països que realment destaquen en l’aplicació d’aquestes mesures, que s’emmarquen en la cerca d’una millora de la conciliació familiar i d’un repartiment més equitatiu de la cura dels fills, són, a tall d’exemple, Noruega, Suècia, Finlàndia o el Regne Unit. El país amb millors condicions és el suec, on disposen de 483 dies (16 mesos). El pare i la mare han de gaudir de 90 dies cada un i la resta se’ls poden repartir. En el cas dels noruecs, els progenitors disposen de 392 dies dels quals 63 són obligatòriament per a la mare i la resta es poden repartir segons la parella vulgui. La llei finlandesa atorga 105 dies per a la mare, 18 per al pare, i en resten 158 per compartir. Finalment, al Regne Unit les dones tenen dret a 273 dies de baixa maternal i els homes tenen entre 14 i 28, depenent dels variables.