Sense feina per ser internacional

L’alegria d’Ainhoa Fernàndez per la convocatòria amb la selecció i tenir l’oportunitat de ser partícep de la primera vegada que el combinat nacional femení competeix en una fase de classificació per al Mundial no va poder ser complerta, perquè per ser-hi, va perdre la feina.



La portera ahir va ser suplent en el partit que obria el torneig davant Moldàvia. Treballava en un hipermercat d’Andorra la Vella des de fa quasi dos anys. Va parlar amb l’empresa per poder anar a Lituània utilitzant les seves vacances, i li van acceptar, però sense deixar-ho per escrit en cap moment. Dies després la sorpresa va ser per a la jugadora, que just abans de marxar la informaven que no podia desplaçar-se per motius de necessitat en el seu lloc de treball. Si no hi assistia la podien acusar d’absentisme laboral, pel que la van convidar a signar la renúncia voluntària i deixar de treballar a l’empresa. Va estampar la seva signatura i va quedar desvinculada. El futbol femení és completament amateur al país i la Federació Andorrana de Futbol fa arribar a les empreses, com passa també en categoria masculina, un document indicant la participació de la implicada en un partit internacional, de representació de país, per facilitar que pugui prendre-hi part i absentar-se de la seva feina. No hi ha obligació de donar el permís. Un cas ben recent va ser el d’Iván Lorenzo, que no va poder jugar el matx contra les illes Fèroe a l’Estadi Nacional perquè no va tenir el permís laboral per fer-ho. Havia de treballar.

Derrota en el debut / La selecció absoluta femenina va perdre en el debut oficial en una fase de classificació per al Mundial. Va ser derrotada en el primer matx del grup C contra Moldàvia (4-0). El marcador es va moure al minut 9 amb el gol de Chiper. Cerescu feia el segon al 41 i abans d’arribar al descans materialitzeven el tercer. Alba Sànchez cometia penal sobre Cerescu i Munteanu s’encarregava de transformar la pena màxima. En la represa les moldaves es quedaven amb una jugadora menys. Al 59 Andone veia la segona targeta groga i era expulsada. Colesnicenco tancava el marcador al minut 71. «És un rival molt físic, que ens ha pressionat molt», assegurava després del matx el seleccioandor, José Antonio Martín, remarcant que es tractava d’un equip «molt complicat per les nostres característiques» per ser físiques i utilitzar el joc aeri, que «ens han exigit molt». A l’altre partit del grup, Israel es va imposar a Lituània per 2-0.