Armènia, illes Fèroe i Bielorússia, els rivals més potents a la Lliga D

La Lliga de les Nacions és la nova competició de seleccions que organitza la UEFA que arrencarà al setembre de l’any vinent. És un torneig que serveix per substituir els partits amistosos i que permet als equips enfrontar-se amb rivals amb un rànquing similar, sense que existeixin diferències insalvables com succeeix actualment en les fases de classificació ja sigui per a un Mundial o una Eurocopa. Andorra es trobarà a la Lliga D, l’últim, amb els combinats que posseeixen menys punts.



La distribució queda forma definida tot i que la composició definitiva no es produirà fins que finalitzi la present fase de classificació per al Mundial de Rússia. Andorra està enquadrada actualment amb Estònia, Bielorrússia, Geòrgia, Armènia, Letònia, illes Fèroe, Kazakhstan, Moldàvia, Luxemburg, Macedònia, Kosovo, Liechtenstein, Malta, San Marino i Gibraltar. Estaran dividits en quatre grups de quatre conjunts cadascun. El recent empat d’Andorra contra les Fèroe li permet guanyar 13 posicions al rànquing FIFA i situar-se a la 187a plaça. Tenint en compte aquesta classificació, el rival més complicat que es trobarà en aquesta Lliga és Armènia, que es troba a la posició 67. Les Fèroe és al 77 i Bielorússia al 78. Qui compta amb pitjor rànquing és la més nova, Gibraltar, que està al 206. San Marino, a qui Andorra va vèncer també recentment en un amistós, es troba només dos llocs per davant.



Les seleccions punteres, una dotzena, es troben a la Lliga A, composada per Alemanya, França, Portugal, Bèlgica, Espanya, Anglaterra, Suïssa, Itàlia, Croàcia, Polònia, Islàndia i Bòsnia i Hercegovina, a la B s’hi troben B Irlanda, Rússia, Àustria, Suècia, Eslovàquia, Gal·les, Ucraïna, Holanda, Irlanda del Nord, República Txeca, Turquia i Hongria i a la C Grècia, Romania, Eslovènia, Israel, Sèrbia, Dinamarca, Bulgària, Albània, Escòcia, Montenegro, Noruega, Lituània, Azerbaidjan, Xipre i Finlàndia.



La Lliga de les Nacions té caràcter oficial i significarà un nou títol internacional. Els campions de cada grup disputaran la fase final, que es jugarà del 5 al 9 de juny del 2019 en una seu encara per determinar. Aquesta haurà de tenir una sèrie de requisits, com comptar amb dos estadis amb una distància màxima de 150 quilòmetres amb una capacitat mínima de 30.000 espectadors, per a que puguin albergar les dues semifinals, el partit per al tercer i quart lloc, i la final. El procés de presentació de candidatures començarà el pròxim desembre i la decisió es prendrà el mateix mes del 2018.

A més de la classificació per disputar la fase final a la Lliga A, també es produiran ascensos i descensos en la resta de grups i la seva classificació influirà en la classificació per a l’Eurocopa del 2020, que es portarà a terme a 13 països per commemorar el 60è aniversari de la competició. Una selecció de la Lliga D, on es trobarà Andorra, tindrà plaça assegurada per a l’Eurocopa a través de l’eliminatòria que es realitzarà al març del 2020.