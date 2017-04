Notícia La 8a Cursa Popular illa Carlemany espera superar els 3.500 participants Una de les novetats d'enguany serà la possibilitat d'inscriure mascotes Els organitzadors i col·laboradors de la 8a Cursa Popular Illa Carlemany. Autor/a: ANA / J. R.

Un any més i ja en són vuit, el Govern ha presentat el Dia de l'esport per a tothom, que enguany tindrà novament com a punt culminant la 8a Cursa Popular illa Carlemany, el pròxim 21 de maig. Després d'aconseguir arribar als 3.500 participants en l'edició passada, el secretari d'Estat d'Esports, Jordi Beal, ha indicat que l'objectiu és superar aquesta xifra malgrat que "mantenir l'ambient de la cursa de caire familiar i el gran volum d'activitats" ja són dos aspectes a destacar. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, s'ha mostrat més prudent a l'hora de marcar-se objectius i ha assenyalat que "si consolidem ja és un gran èxit, un 5% de la població ja és un èxit".

Una de les novetats d'aquesta edició és la col·laboració del Ministeri de Medi Ambient en el desenvolupament del Dia de l'esport per a tothom i la cursa, ja que la transmissió de valors mediambientals i la prevenció són dos aspectes que enguany prendran especial importància. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha destacat la lluita que es durà a terme en aquesta cursa contra l'ús de les bosses de plàstic, per fer-ho es repartiran 3.500 bosses reutilitzables als participants. La ministra ha recalcat que "l'any 2012 ja es van prohibir les bosses d'un sol ús i és important que en aquesta cursa puguem fer una acció de sensibilització". Per aquesta raó, a més dels missatges en favor de la realització d'activitats esportives també hi haurà mencions a la prevenció de residus.

Una altra de les novetats d'enguany serà la possibilitat d'inscriure mascotes en aquesta 8a edició de la cursa, atès que tal com ha explicat Beal, "cada cop teníem més sol·licituds d'aquest caire". El preu del dorsal per a les mascotes serà d'un euro i els beneficis aniran a Laika, a més també hi haurà la possibilitat d'un obsequi (un mocador) a 3 euros, que també servirà per dotar de recursos l'associació. D'altra banda, en aquesta edició el Govern també ha col·laborat amb les diferents cases pairals del país.

Pel que fa als recorreguts, ambdós es mantindran íntegrament sense cap modificació i com en l'edició anterior durant els dies previs –del 15 al 19 de maig- es realitzarà la Setmana de l'esport per a tothom amb diferents activitats a l'illa Carlemany de les diferents federacions esportives del país, com ara handbol, tir amb arc, tennis de taula, judo o gimnàstica, entre altres.

Un altre dels elements destacats d'aquesta jornada és la voluntat del Ministeri d'atreure el jovent. Per aquest motiu, s'han dut a terme tota una sèrie d'accions per tal d'afavorir la participació dels infants i joves, com per exemple la repartició de polseres reflectants a tots els centres escolars. De la mateixa manera, també es continuarà realitzant el projecte d'escola activa que pretén incentivar a aquelles escoles que motivin els seus alumnes a participar en la cursa, per aquesta raó l'escola secundària amb més participants rebrà 300 euros en material escolar. Pel que fa a les escoles primàries, el procés serà una mica més complex i per tal de rebre els 300 euros de premis, no només comptaran els infants que decideixin córrer sinó que també comptabilitzaran els amics i familiars que puguin córrer en nom de l'escola, un element que es triarà al moment de fer la inscripció.

El preu del dorsal serà de 2 euros i anirà íntegrament destinat al banc d'aliments de Càritas, que l'any passat va aconseguir 7.500 euros. Pel que fa a les despeses, el 45% del cost anirà a càrrec del Govern, el 30% es finançarà amb el preu de les samarretes que es venguin -se n'han fet 3.850- i el 25% restant ho aportaran els diferents col·laboradors.

El secretari d'Estat d'Esports també ha confirmat que enguany s'ha afegit una nova categoria infantil, per aquells joves que decideixin participar en la cursa de 5 quilòmetres i també ha indicat que no hi ha límit de participants, atès que "encara hi ha espai a la sortida i a l'arribada per acollir més gent".