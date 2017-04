Notícia Preocupació per l’estat del paviment del carrer Major Compromís creu que les obres incomoden comerciants i veïns Les obres al carrer Major de la Seu d’Urgell. Autor/a: COMPROMÍS

Compromís X La Seu ha lamentat que el carrer Major de la Seu, eix vertebrador del centre històric de la ciutat, està obstaculitzat «de nou» per obres de manteniment del seu paviment. Segons indica el grup municipal, «això comporta molèsties i dificultats a comerciants i veïns».

El partit urgellenc creu que «la reforma del vial, efectuada l’any 2009 per l’actual equip de govern, liderat per Albert Batalla i Jesús Fierro, ha estat un fracàs perquè un cop es va obrir al trànsit va començar a patir deficiències el ferm del carrer». Així mateix, manifesta que «això ha portat a fer obres constants de manteniment, les quals dificulten el trànsit rodat al carrer».

El principal grup de l’oposició a l’Ajuntament de la Seu subratlla que el comerç de la ciutat «ja té prou dificultats i neguits», fent referècia a l’enquesta que va realitzar el grup al comerciants ara fa uns mesos, «com per a afegir els inconvenients provocats per la deficient reforma portada a terme per Convergència». I recorda: «La millora del carrer Major del 2009 va tenir un cost d’1.391.938 euros, una xifra a la que s’ha de sumar les contínues reparacions».

El portaveu de Compromís X La Seu, Òscar Ordeig, qüestiona que «una vegada més, s’ha de sumar a l’encara crisi que pateix la ciutat els efectes d’una obra deficient al carrer Major» i assenyala que «comerciants i veïns mereixen un vial digne i en condicions per poder fer-hi vida i portar els seus negocis amb normalitat».

En relació amb el malestar expressat pel grup municipal, el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Jesús Fierro (PDeCAT), ha recordat que el projecte executat al carrer Major va ser aprovat per unanimitat al plenari. Així mateix, Fierro especifica que les feines de manteniment «són necessàries de forma periòdica pel trànsit de camions de gran tonatge que passen pel vial a causa del mercat setmanal».

L’equip de govern remarca que «mentre hi hagi mercat al carrer Major, cosa per la qual apostem, aquest tipus d’intervencions seran inevitables». En aquest sentit, Fierro indica que podria haver-hi una millora si es reubiquen algunes parades, tot i que és difícil evitar el pas pel carrer Major de vehicles grans.