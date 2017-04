Notícia Un pregó de Lluís Obiols obre la celebració de la Setmana Santa L’acte es durà a terme avui a les 18.30 hores a la Sala de la Immaculada La processó de la Seu d’Urgell. Autor/a: EL PERIÒDIC

La catedral de Santa Maria de la Seu inicia avui la celebració de la Setmana Santa amb un pregó que anirà a càrrec de l’historiador Lluís Obiols. El també membre de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell parlarà de Festa i religió. Apunts històrics sobre el calendari festiu municipal de la Seu d’Urgell. L’acte està previst a les 18.30 hores a la Sala de la Immaculada.

La tercera edició del pregó es complementarà amb un homenatge a Ventura Canturri, traspassat l’any passat. El rector de la parròquia de Sant Ot, mossèn Xavier Parés, creu important fer-li un reconeixement «per la seva implicació desinteressada en l’organització de la processó».

Diumenge de Rams hi haurà benediccions de rams i missa a les 8.45 hores a la Llar de Sant Josep. A la catedral es farà missa i benedicció a les 11, 12, 13 i 20 hores. Cal destacar que l’acte litúrgic de les 12 estarà presidit per l’arquebisbe d’Urgell, monsenyor Joan-Enric Vives. A les sis es farà el Via crucis. A Santa Magdalena la missa està prevista a les 12 hores.