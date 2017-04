May sorprèn amb el triomf i nou rècord de velocitat a la primera cita de Km. llançat

El suís Philippe May va sorprendre ahir als favorits a la primera de les dues cites que tanquen el calendari de la Copa del Món a al sector de Grau Roig de Grandvalira i es va endur la victòria, que a més va arribar acompanyada d’un nou rècord de velocitat a la pista Riberal. May va arribar fins als 199,56 quilòmetres per hora. A l’italià Simone Origone, que es va haver de conformar amb la tercera plaça del podi, li ha durat només un dia el rècord anterior -186,29 km- que havia aconseguit en la sessió d’entrenaments oficials de dijous.



Aquesta és la tercera victòria en la Copa del Món per a Philippe May des que va debutar l’any 2002 en la màxima cita mundialista de quilòmetre llançat. La seva darrera victòria es remuntava a l’any 2004, a Cervinia (Itàlia). El francès Bastien Montes, l’actual líder, va ser segon amb una velocitat de 198,71 km/h . Els 80 punts que va sumar li han permès desfer l’empat que fins al començament d’aquesta cursa mantenia amb l’austríac Manuel Kramer que ahir va caure fins el cinquè lloc.



De la seva banda, el guipuscoà Ricardo Adarraga va marcar una màxima de 195,32 km/h que li van reportar la setena posició: «Estic satisfet perquè he quedat just al darrera dels sis magnífics. Cada any hi ha més competitivitat i és més complicat ser al capdavant. Sincerament crec que puc millorar el meu rendiment en les dues pròximes proves», va assegurar. El madrileny Juanki Sánchez ha acabat divuitè i el barceloní Eduard Manrique ho ha fet en el lloc 23 d’un total de 27 participants.



En categoria femenina, Valentina Greggio va dominar les dues mànegues i va guanyar la cursa amb una velocitat de 194,69 km/h. per mantenir-se invicta aquesta temporada. L’espectacle continua avui i demà al mateix escenari.