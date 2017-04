Andorra guanya els dobles però cau amb Montenegro a la Davis

Andorra va guanyar el seu primer partit a la Copa Davis 2017 en els dobles corresponent al segon enfrontament davant Montenegro però no va ser suficient per imposar-se al segon rival que ha tingut al grup 3.



De fet, el partit es va jugar després dels individuals, així que el duel ja estava resolt per part dels balcànics. Rrezart Cungu s’havia desfet de Jean-Baptiste Poux per 6-4 i 6-2 i Ljubomir Celebic havia patit més davant Lauren Recouderc malgrat acabar superant-lo per un ajustat 7-6 (7-3 en el tie break) i 6-4.

Als dobles van jugar Èric Cervós i Jean-Baptiste Poux, que es van imposar en dos sets, 5-7 i 2-6.



Avui, per acabar, la selecció s’enfronta amb Kosovo, que ocupa la darrera posició del grup D sense haver guanyar cap partit. Una victòria mantindria els tricolors un any més en la tercera categoria de la Davis, la competició per països de més prestigi dins el circuit mundial de tennis.