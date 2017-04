Que tremoli el líder

Un enorme respecte i un recital de floretes s’ha guanyat el Tenerife al vestidor del BC MoraBanc Andorra. Thomas Schreiner i Joan Peñarroya van parlar meravelles de l’equip que aquest vespre visita el Poliesportiu d’Andorra (19.00 hores), el sorprenent líder de la Lliga Endesa, un Tenerife sobre el qual no cal buscar adjectius. Amb mirar la taula n’hi ha prou. Entrats en el darrer terç de la fase regular, l’equip que dirigeix Txus Vidorreta és l’únic que suma 19 victòries, cosa que no han estat capaços d’aconseguir ni València, ni Madrid, ni Baskònia, ni Gran Canària i Barça.



Una dada que irremeiablement fa que es parli meravelles del quadre insular, tot i que té unes quantes més. Per exemple que és el millor equip a domicili a l’ACB –9 de 13– assaltant pavellons com el del Baskònia o el del seu màxim rival, el Gran Canària, o que es tracta del que menys punts encaixa.



Però davant tindrà l’altra gran revelació de la temporada, el MoraBanc. Un equip que a contra pronòstic està sobrevivint en la vuitena plaça, la que el va portar a jugar la Copa i la que també li portaria a entrar als play-off. Els tricolors també tenen els seus arguments per arribar fins on són. Principalment, que davant el seu públic ha guanyat onze partits de dotze disputats i que en el seu fortí té una mitjana brutal de més de 90 punts per partit. I no ens oblidem que té a Shermadini, qui abans de l’himne rebrà el trofeu que l’acredita com l’MVP de març, el mateix que havia conquerit al gener.

«La nostra defensa és la clau» / Posats tots aquests ingredients a la graella només es pot concloure el que ahir va dir Thomas Schreiner: «A nosaltres ens espera un partit complicadíssim, però serà molt maco de veure per a l’aficionat». Amb tot, el base austríac opta per avisar al líder que també té uns quants motius per preocupar-se en la visita a Andorra: «A casa tenim confiança, estem forts i estem fins de cara a cistella. El més important per aquest partit serà com defensarem els seus atacs». No serà per motivació, ja que per a Schreiner «no cal per a aquest tipus de partits. Sempre és bonic jugar contra els grans».

«Ens hem de posar de peu i aplaudir» / Peñarroya va estar com tres minuts desarborant el rival. «És un equip que està fent una cosa poc habitual a l’ACB i amb està sent poc valorat el que fa. Que sigui líder parla d’una temporada no excel·lent... És que gairebé ens hem de posar de peu per aplaudir el que està fent». Dit això, avisa del que li espera al Poliesportiu: «Gestiona bé els partits, té confiança i fora és el millor de tots. Controla les possessions llargues, fa un gran ús del tir de tres i té a Fran Vázquez i [l’extricolor] Bogris guanyant espais a dins. Trenca el ritme ofensiu dels rivals i té una defensa junta, intensa... Tot el que pugui dir jo ara és poc, davant el temporadon que està fent», va concloure.



Dit això, va mostrar una fe immensa la plantilla tricolor. «Nosaltres també tenim les nostres armes per fer mal», va comentar com de passada. Malgrat algun problema víric d’Antetokounmpo, Peñarroya va assegurar que el vestidor «està bé fisicament i de moral. Estem centrats. Amb el cap clar i amb ganes de seguir sumant» per ampliar el número de victòries actual, tretze, el rècord a l’ACB amb el manresà a la banqueta, i també «per arribar al final de la fase regular amb opcions de lluitar per alguna cosa més». Evidentment, Peñarroya es refereix a classificar-se per als play-off. Els tricolors són vuitens amb dos partits de matalàs i li queden set per jugar. A partir d’ara, cada triomf serà un pas de gegant. Així que... que tremoli el líder.