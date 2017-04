Notícia Pozo roda ‘Danger’ a la Palma per la falta de suport a Andorra El director al·lega que al Principat no troba incentius per produir

El director de cine, José Pozo rodarà la seva pròxima pel·lícula Danger a la Palma (Canàries) perquè assegura que Andorra no ha trobat el suport que esperava. En un primer moment, tenia previst que el film es gravés a l’edifici de Sud Ràdio a l’abril o maig del 2016, però finalment el rodatge es realitzarà en una casa abandonada de la Palma el pròxim mes de setembre. «No hem trobat el suport que esperàvem trobar a Andorra», va lamentar ahir el director de cinema.



Pozo va recordar que els films es fan amb els diners dels inversors que sempre busquen les opcions més barates per produir. En aquest sentit, va ressaltar que en altres països els productors troben incentius fiscals per poder tirar endavant els projectes cinematogràfics, però això no és el cas del Principat. «A Canàries tenim una deducció fiscal del 40%», va subratllar Pozo. En aquesta mateixa línia, va agregar que aquests avantatges fiscals que els inversors tenen en altres països per realitzar les pel·lícules «no es troben a Andorra, on no hi són ni tampoc se’ls esperen».



Pozo, que ha rodat Nick i 73 minuts al Principat, tenia previst fer al mateix amb Danger. «Sempre hem defensat fer la pel·lícula a Andorra, però la situació actual és que no hi ha incentius, ni subvencions, ni suport de les institucions ni tampoc d’Andorra Turisme», va emfatitzar el director.



D’altra banda, va exposar que des de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques del Principat d’Andorra, que ell dirigeix, «es lluitava per l’ideal que es produís i es rodés més a Andorra», però que la realitat és que com que en el país no existeixen subvencions, els productors busquen altres alternatives.



Sense alternativa / Pozo va defensar que «o hi ha més sortides, senzillament si no ens podem finançar, no podem sobreviure», que hi va afegir: «Anem a rodar on hi ha incentius».



El pròxim film de Pozo és de terror. Tracta d’un joc de rol que viuen quatre joves en una casa abandonada. Tota la trama, va precisar el cineasta, succeeix en una nit. De moment, el director desconeix quan tindrà la pel·lícula finalitzada, si bé espera que pugui estar llesta de cara l’any que ve.



Aquesta serà la sisena pel·lícula de Pozo com a director. Amb el seu primer film, El Cid: la leyenda (2003), que és animada, Pozo va guanyar els premi Goya com a millor pel·lícula d’animació.