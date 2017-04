Notícia Sílvia Bonet deixa SDP però manté l’escó La consellera no està d’acord amb la posició del grup sobre Europa La consellera general, Sílvia Bonet. Autor/a: MARICEL BLANCH

La consellera general Sílvia Bonet deixa Socialdemocràcia i Progrés (SDP) per diverses discrepàncies amb el partit però seguirà ocupant el seu escó com a independent i a ple temps al Consell General. La decisió però, encara no ha estat comunicada als seus companys de partit que ahir es van mostrar sorpresos amb les notícies sobre la seva renúncia. Oficialment, doncs, la formació liderada per l’excap de Govern, Jaume Bartumeu, desconeix la marxa de la consellera i els seus motius.



Les discrepàncies de Bonet amb la formació progressista es fonamentaven, principalment, en la manera d’abordar les negociacions per a l’acord d’associació amb la Unió Europea. La consellera no compartia la decisió del grup d’abandonar el Pacte d’Estat per l’acostament a Europa. Aquest desacord es va fer pal·lés públicament en una de les reunions que el Govern i el grup socialdemòcrata –l’únic dins del Pacte d’Estat per l’acord d’associació amb Europa– van mantenir amb els agents econòmics i socials per informar de la situació de les negociacions.



En aquella ocasió, Sílvia Bonet es va presentar a la reunió afirmant que ho feia a títol personal i no com a membre d’SDP, ja que la formació ja havia pres la decisió de no formar-ne part. A parer seu, era necessari poder fer aportacions a l’acostament amb Europa i, per tant, calia conèixer la situació de les negociacions entre el Govern i Brussel·les. Aquella iniciativa per part de Bonet ja va crear mal ambient dins del grup.



Una altra qüestió que hauria provocat discrepàncies entre Bonet i la resta de membres de la formació són les absències de la parlamentària a causa dels seus viatges internacionals per participar al Consell d’Europa. Membres del partit qüestionaven que es pogués dedicar a ple temps al càrrec de consellera general i combinar, al mateix temps, la seva tasca com a membre de la delegació andorrana a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Tot plegat també hauria provocat malestar entre els companys progressistes. Segons informava ahir RTVA, la posició del partit en l’afer BPA també hauria incomodat a la consellera que creia que la solució de la crisi s’hauria d’haver deixat en mans de la justícia sense implicar-hi el Parlament.



La consellera general va rebutjar ahir fer declaracions sobre la seva baixa com a membre de Socialdemocràcia i Progrés.