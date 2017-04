Notícia La Unió Hotelera preveu un 80% d’ocupació per setmana santa Manel Ara creu que com que cau en abril els turistes opten per altres destins Unes turistes amb unes maletes. Autor/a: Tony Lara

El president de la Unió Hotelera d’Andorra, Manel Ara, va exposar ahir que durant la festivitat de la Setmana Santa preveuen una ocupació del voltant del 80%. La setmana que ve, en la qual hi ha vacances escolars, Ara va manifestar que l’ocupació rondarà el 70%. Aquesta xifra s’incrementarà i superarà el 80% els dies pròpiament festius, de divendres 14 d’abril a dilluns 17 d’abril. L’hoteler, però, no es va mostrar gaire esperançat.



«El calendari ha caigut molt tard i malament», va lamentar Ara. En aquest context, va argumentar que quan la festivitat cau a l’abril, els turistes ja estan pensant amb altres destins més de platja. És per això que Ara va valorar que serà una Setmana Santa «fluixa».



També es va expressar en el mateix sentit Cristina Canut, presidenta d’Autèntics Hotels. En el cas del seu establiment va exposar que les reserves, de moment, indiquen que l’ocupació ronda al voltant del 60%. «La Setmana Santa cau tard, anuncien bo i la gent tira cap a la platja», va assenyalar Canut. En aquest sentit, l’hotelera va assegurar que ara per ara «a les estacions d’esquí tampoc hi ha gaire moviment».



Per un altre costat, Canut va relatar que molta gent marxarà el diumenge 16 d’abril, ja que el dilluns de Pasqua és una festivitat que la gent sol passar amb la família.

Malgrat que per Canut les xifres no són gaire encoratjadores, es va mostrar confiada que s’incrementi l’ocupació amb les reserves de darrer moment. «Sempre esperem les reserves de l’últim moment», va explicar l’hotelera.



Lleus retencions / El Servei de Mobilitat va informar que ahir no es van registrar pràcticament cues per entrar al Principat. De fet, només es van registrar retencions durant vint minuts, de 19.15 hores a 19.35 hores, a l’entrada de Sant Julià de Lòria en sentit nord.



De cara els pròxims dies, es preveu que avui hi hagi cues i un «trànsit dens» d’entrada al país a la frontera del Pas de la Casa, de 08.00 hores a les 13.00 hores, va destacar ahir Mobilitat en el seu web. En aquesta mateix lloc fronterer, aquest servei creu que demà es podrien registrar retencions d’entrada al país també pel matí, així com de sortida de les 12.00 hores a les 18.00 hores.



A més, el dimarts es torna a preveure un tràfic dens també a la frontera amb França.