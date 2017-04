Els psicòlegs veuen difícil entrar a la CASS aquest any

Els psicòlegs no creuen que el serveis que ofereixen puguin tenir la cobertura de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) aquest any. Així ho va confirmar ahir el president del Col·legi de Psicòlegs, Òscar Fernández, després de reunir-se amb el ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany. Fernández va fer «un balanç positiu» de la trobada, ja que va assegurar que «tothom està en la línia que els psicòlegs tinguin la cobertura de la CASS. Anem per la bona línia de treball». En les reunions també va participar la parapública.



Malgrat això, va reconèixer que és difícil que aquesta activitat pugui entrar aquest any a la cartera de serveis, tal com va prometre el ministre de Salut el primer d’agost de l’any passat. «Això ho va dir en el seu dia, però va en funció de la tramitació i haurà de passar també pel Consell General», va puntualitzar Fernàndez.

Un altre dels motius que pot allargar l’entrada del servei de psicologia a la CASS és que ara han d’estudiar amb el Govern i la parapública les actuacions que es podran cobrir. És per això que des del Govern se’ls ha emplaçat a reunir-se un altre cop aquest mes per tal de començar a treballar en aquests aspectes. Segons va exposar Fernández la idea és que a finals d’aquest any els serveis ja estiguin definits.



Els psicòlegs fa vint anys que lluiten perquè aquesta especialitat estigui coberta per la CASS. Aquesta setmana, però, Fernàndez va posar en relleu que la parapúblicava estava actuant com un fre perquè no entressin dins de la cartera de serveis. Fernàndez ahir va argumentar que això es deu «a una qüestió de pressupostos, que no es pot obviar, i el que fa la CASS és defensar la seva posició». Aquesta setmana la parapública va respondre al psicòleg i va destacar que això no és competència seva. «Nosaltres no decidim les prestacions cobertes pel sistema sanitari andorrà. És una potestat exclusiva del Ministeri de Salut, que estableix la cartera de serveis i de productes de salut que s’han de finançar», va dir .



El nou sistema sanitari, que s’està reformant, contempla que el 75% del cost de la visita al psicòleg es reemborsi a través de la CASS.