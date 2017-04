Cop al Pas de la Casa contra la venda il·legal de tabac a França

El Servei de Duana d’Andorra i el Servei de Policia van realitzar de forma conjunta dijous a la tarda una operació antifrau al Pas de la Casa, que va finalitzar amb 30 persones controlades –una d’elles detinguda– i el decomís de 1.687 paquets de tabac. L’operació iniciada a les 15.00 hores a la vila del Pas de la Casa va suposar el control de 25 persones no residents d’entre 22 i 27 anys, així com un menor d’edat. D’altra banda, un no resident de 22 anys va ser detingut en evadir un control policial a Incles en possessió de 690 paquets de tabac i segons fonts policials tenia que passar ahir a disposició judicial. Els agents de l’ordre també van controlar tres joves a la zona del Pic del Maià amb 997 paquets de tabac.



En les darreres setmanes tant el Servei de Policia com la Gendarmeria han dut a terme diverses accions relacionades amb el contraban de tabac al Pas de la Casa. El darrer d’aquests dispositius va produir-se aquest dijous a la tarda, per part dels cossos andorrans de Policia i Duana a diferents indrets del Pas de la Casa, tot i que també va haver-hi dues accions puntuals a Incles i la zona del Pic del Maià.



El dispositiu va iniciar-se a les 15.00 hores a tota la vila del Pas de la Casa, quan set agents de Duana del Grup d’Antifrau i 20 agents de la Unitat de Frontera i Estrangeria i la Unitat de Grups Especialitzats i Guies Canins, van escorcollar els diferents indrets del poble encampadà, després que en les darreres setmanes s’hagués observat un increment de persones no residents dedicades al contraban de mercaderies sensibles i sobretot tabac mitjançant el mètode del fardell.

Un desplegament que va allargar-se fins a les 23.00 hores i que va finalitzar amb un total de 25 persones no residents controlades, entre els 22 i 27 anys, un d’ells sense documentació. Tots ells van ser expulsats per la frontera del Baladrà amb incoacions de propostes d’expulsió. A més, també es va controlar un menor d’edat, tot i que en el seu cas va ser lliurat al Servei de Duana Francesa.



D’altra banda, a les 16.30 hores i com a part del dispositiu, els agents van detenir un no resident de 22 anys que conduïa un vehicle Ford Mondeo amb matrícula francesa, després que fes cas omís a les indicacions d’aturar-se i es donés a la fuga, en un control a la carretera general 2 a l’encreuament d’Incles. Un fet que segons fonts policials va provocar que un dels agents hagués de saltar al marge de la carretera per no ser envestit. Els efectius policials mitjançant una recerca per aire amb helicòpter i guies canins per terra van aconseguir controlar i detenir el conductor, per un delicte contra la funció pública a les proximitats del camí de Juclà. En el moment de la detenció es van comissar 690 paquets de tabac a l’interior del turisme. El detingut, que va passar la nit a les dependències policials, va ser posat a disposició judicial.

Un altre control / Dues hores més tard, la CG2 va ser l’escenari d’un nou control policial, en aquest cas a la zona de la corba del trampolí, després que els tres ocupants d’un Renault Clio amb matrícula francesa fugissin, en detectar la presència policial. Una altre cop va ser necessària l’aparició de l’helicòpter per facilitar les tasques de recerca, que van finalitzar amb el control dels no residents a la zona del Pic del Maià. A l’interior del vehicle els efectius policials van trobar 997 paquets de tabac. Fonts d’aquest cos també van assenyalar que aquest operatiu no guarda cap mena de relació amb les operacions dutes a terme per part de la Gendarmerie a territori francès, ja que s’ha realitzat de forma unilateral. H