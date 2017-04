Notícia La Seu tindrà un estudi de locals comercials buits El ple acorda demanar una reforma urgent de l’Escola Albert Vives El col·legi Mn Albert Vives de la Seu d’Urgell.

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat per unanimitat fer un estudi del parc de locals buits del municipi. La proposta, presentada per la CUP, també emplaça la comissió corresponent a dur a terme accions i mesures per fomentar l’ocupació d’aquests espais un cop se n’obtinguin els resultats.

En la defensa de la moció, el regidor cupaire Pau Lozano va destacar que l’objectiu final ha de ser «reactivar l’economia local i expandir el comerç de proximitat» ja que «les persianes baixades provoquen una sensació d’abandonament i paralització que és perjudicial per a la dinamització econòmica».

El tinent d’alcalde de la Via Pública, Jesús Fierro (PDeCAT), es va mostrar favorable a la moció, tot i que va descartar que l’estudi es faci aquest any. «Serà un bon instrument de gestió però una bona opció és buscar alguna persona externa perquè el realitzi», va afegir.

Per la seva banda, la regidora Berta Vidal, d’ERC, va donar suport al text, tot i que va aprofitar per alertar del despoblament de les zones rurals i de muntanya. «Tenim un problema general i més profund», va puntualitzar. Vidal també va proposar flexibilitzar els usos de les plantes baixes dels edificis i fer d’intermediaris entre propietaris i emprenedors. Segons va remarcar la regidora republicana, «cal una tasca de dinamització que vagi més enllà».

Per part de Compromís X La Seu, Joan Barrera va votar a favor tot i que va especificar que cal estar atent perquè l’estudi sigui útil. Barrera va recordar les propostes de reactivació econòmica plantejades pel seu grup, com la millora de façanes o la reducció de l’IBI, i va alertar sobre el model comercial de la ciutat, en què opina que «s’ha de valorar els comerços de proximitats i no les grans superfícies».

El ple també ha aprovat una moció de Compromís X La Seu per sol·licitar a la Generalitat una reforma urgent de l’Escola Mn Albert Vives. Tots els partits polítics van coincidir en la necessitat de reivindicar un millora integral del centre educatiu i, de forma especial, una adequació de les instal·lacions per a fer-les accessibles a les persones amb mobilitat reduïda.

El text va prosperar amb el suport de tots els regidors presents en el plenari (PDeCAT, ERC i la CUP) i l’abstenció en un dels punts per part de l’alcalde de la Seu i diputat de Junts pel Sí, Albert Batalla, que va divergir en la petició que les obres comencin aquest any «perquè no estan previstes al pressupost de la Generalitat de Catalunya, fet que fa que la demanda sigui ‘un brindis al sol’».

Batalla també va voler destacar en el ple que tot i que es tracta d’un edifici antic, «les condicions de l’alumnat són dignes». A més a més, va recordar que s’hi han fet obres de manteniment i de millora continuades, com la pavimentació de l’entrada, el canvi de la teulada o l’asfaltge de la pista poliesportiva.

Per la seva banda, el portaveu d’ERC, Francesc Viaplana, va donar suport a la moció apel·lant a la necessitat d’adequar el centre urgellenc, malgrat que també va puntualitzar que «el 2017 serà difícil que es pugui aconseguir una actuació d’aquest tipus». La proposta també va comptar amb el suport de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP).