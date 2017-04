Els veïns d’Escaldes lamenten el silenci institucional vers l’heliport

Gran part dels veïns d’Escaldes-Engordany i altres parròquies afectades per l’heliport lamenten que des del Govern o els comuns no s’hagi informat detalladament a la ciutadania sobre la construcció de les instal·lacions aèries.



Segons matisa Jordi Rubia, un dels impulsors de la campanya de signatures sorgida en contra de la ubicació de l’heliport, els veïns «esperàvem que el projecte s’expliqués al poble andorrà. Esperàvem que algun comú o el mateix Executiu sortís, però amb el temps vam anar veient que ningú deia res. I després d’assabentar-nos de l’aprovació del conveni de cessió dels terrenys entre la corporació d’Encamp i el Ministeri d’Ordenament Territorial, se’ns va encendre la metja i vam decidir iniciar la campanya de signatures».



Tanmateix, Rubia assegura que avui en dia encara han de mostrar «una foto a la gent perquè tinguin clar quin és el terreny on es vol ubicar l’heliport, perquè els ciutadans no tenen informació, i quan la tenen, es posen les mans al cap».



Rubia destaca que entre els factors que més preocupen als ciutadans es troben: «l’acústica (ja que els helicòpters sobrevolaran gairebé tota la part central d’Andorra) i sobretot la possibilitat de tenir accidents, perquè amb els números que va donar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, es deixa clar que els accidents hi són, potser no a sobre de FEDA, però hi són».



En aquest sentit, Rubia recorda que si hi hagués un incident que afectés la central hidroelèctrica, el país «podria estar sense llum durant molt de temps, i que passi això en un país turístic com Andorra és penós, perquè afectarà a la imatge del territori».



A més, l’impulsor assegura que cada dia més ciutadans s’adonen «que s’ha aprovat un projecte sense mirar el nivell de seguretat i la gravetat que pot comportar per al país fer l’heliport a menys de 100 metres de la central». Per tot, Rubia considera que des de FEDA s’hauria de fer «un informe negatiu» en relació a l’heliport.