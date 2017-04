Notícia Noves produccions i tradicionals a illa Carlemany El centre comercial ha acollit la Mostra de productes agrícoles i artesans L’estand amb la popular Ratassia de la Carmeta, ahir. Autor/a: ILLA CARLEMANY

El centre comercial illa Carlemany ha aplegat durant tot el cap de setmana la 5a Mostra de productes agrícoles i artesans d’Andorra, que s’organitza sota el paraigua de la marca Productes Agrícoles i Artesans. Els vuit productors han tingut l’oportunitat de mostrar els productes que produeixen i explicar als visitants el procés d’elaboració. En aquesta ocasió, els productors han mostrat nous productes. Durant tot el dissabte i diumenge les diferents parades han anat rebent un degoteig de visitants que s’han interessat pels productes produïts a Andorra. Els productors han destacat que l’afluència de visitants ha estat semblant a la darrera edició i asseguren que és una bona manera per donar-se a conèixer. Pel que fa a l’oferta de productes se n’ha vist de nous, com el tabac natural de Can Sona. Casa Gendret ha mostrat les confitures i melmelades i segons la productora, la confitura amb més èxit ha estat la de flor de saüc i tomata verda. A més, també s’han pogut veure productes tradicionals com la Ratassia de la Carmeta, la cervesa Alpha i els productes del Rebost del Pradí.