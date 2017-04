L’UdA inicia un pla per assumir l’augment d’alumnes estrangers

La Universitat d’Andorra (UdA) ha constatat aquests darrers cursos un augment d’alumnes estrangers interessats en estudiar al país. Segons el mateix centre, els alumnes forans ja representen el 33,3% del total d’universitaris d’Andorra.



En aquest sentit, la Coordinadora d’Internacionalització i Relacions institucionals de la Universitat d’Andorra (UdA), Cristina Yáñez, remarca que al centre «arriben correus d’alumnes de Finlàndia, de Polònia, de Mèxic i de Rússia» interessats a venir a estudiar al Principat.

Pla d’Internacionalització / Per aconseguir gestionar aquesta demanda creixent, i també per ampliar les opcions de mobilitat dels alumnes que ja estudien al centre universitari, s’ha tirat endavant un Pla d’Internacionalització, el qual ja ha estat adjudicat a un expert forà per un import de 9.500 euros.



Segons informa l’ANA, a partir d’aquest pla es definirà quins són els països i universitats més convenients amb qui establir convenis d’intercanvi d’alumnes o quines són les necessitats de l’UdA per seguir incrementant l’arribada d’alumnes estrangers, tant pel que fa a serveis com a noves possibles formacions que puguin ser atractives per a ells.

Riquesa local / El Pla d’Internacionalització vindrà a culminar el treball ja endegat des de l’UdA els darrers anys per «obrir-nos al món», exposa Yáñez. El centre defensa que l’arribada d’alumnes de diverses parts del món genera riquesa per als estudiants locals i també aporta riquesa per al propi país (per la despesa que fan).



Una de les accions ja preses per millorar la seva estada és el projecte Buddy Programme, en marxa des d’aquest curs 2017-18, que capta estudiants d’Andorra, els mentors, perquè ajudin a integrar-se als forans. Els ajuden a trobar lloc on viure, a moure’s pel Principat, etcètera. De moment hi ha quatre mentores inscrites al programa. Un altre treball ja en marxa és la signatura de convenis amb universitats d’arreu del món per fomentar la mobilitat. Els convenis garanteixen que els crèdits estudiats per aquests alumnes quan marxen tenen convalidació amb l’UdA i, en conseqüència, a l’espai europeu. És el mateix concepte d’Erasmus, puntualitza Yáñez, tot i que no se li pot dir així perquè Andorra no forma part de la Unió Europea.



Convenis de l’UdA / En l’actualitat l’UdA ha signat convenis amb la Universidade Federal de Alfenas (Brasil), amb l’Institut Tecnològic de Beijing (Pequín), amb la Università degli Studi di Sassari (Itàlia) o amb la Universitat de Perpinyà. Precisament, el Pla d’Internacionalització haurà de definir cap a quins països centrar-se en signar més convenis, partint dels estudiants potencials, «perquè el món és molt gran». També quina tipologia de convenis convé signar.