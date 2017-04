Rècord de multes per infraccions al Codi de la Circulació des del 2011

El Servei de Policia va interposar, al llarg de l’any passat, 4.807 multes per infraccions al Codi de la Circulació (la xifra més alta des del 2011), la gran majoria de les quals, 12.391, van ser per excés de velocitat i en segon lloc es van situar les 515 per no dur el distintiu de la ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles). Segons informa l’ANA, en tercer lloc, hi va haver les 431 multes que es van derivar del fet de circular sense tenir assegurança o no poder presentar-la.

Baixen les multes pel cinturó / Durant l’any passat, la Policia va posar 244 sancions per no dur cordat el cinturó de seguretat. Es tracta de la xifra més baixa dels darrers anys, ja que al llarg del 2011 es van imposar 1.253 sancions; el 2012 es van elevar a 1.048 i el 2013 la xifra es va situar molt poc per sobre el mig miler, concretament van ser 505. Mentre que el 2014 la Policia va posar 326 multes per aquest motiu i el 2015, 425.

D’altra banda, durant l’any passat els agents van imposar 117 sancions relacionades amb l’ús del telèfon al volant i 108 per avançaments incorrectes.

Menys sancions / Entre les infraccions que han suposat menys sancions al llarg del 2016 hi ha irregularitats en la targeta de transport, amb dos, o no portar els miralls retrovisors exigits o dur-los en mal estat, amb cinc.