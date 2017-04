La comissió filatèlica programa 16 segells nous sobre Andorra

La comissió filatèlica va realitzar la setmana passada una reunió per preparar els 16 segells que La Poste a París emetrà sobre Andorra l’any que ve.

Segons va informar l’Executiu, La Poste emet anualment sengles col·leccions de segells sobre el Principat des dels anys 30 del segle XX, tot i que el format de funcionament actual s’inicia a mitjans dels anys 50 i no es consolida fins a partir dels anys 60.

Temàtiques /Els temes dels segells són variats i fan referència sovint a efemèrides i personatges que són notícia durant l’any de l’emissió, a més de les sèries habituals més apreciades pels col·leccionistes, com ara natura, fauna i flora, patrimoni, art, llegendes, etc.



El Ministeri de Cultura es reuneix anualment amb els responsables tant de La Poste com de Correos per programar la col·lecció (data d’emissió, tema, valor facial, tècnica utilitzada per a l’elaboració del segell, etc.). En aquestes reunions hi participen també, convidats pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, experts col·leccionistes de les associacions filatèliques relacionades amb el territori i les col·leccions andorranes.



Els assistents / En concret, a la darrera reunió hi van assistir: la directora de Cultura, Montserrat Planelles, i la cap d’Àrea de Museus i Monuments, Marta Planas. També hi van estar presents el director de La Poste a Andorra, Bernard Vives i el director de mercats col·leccionistes de La Poste a París, Lionel Starck, entre altres.