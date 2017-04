L’FC Andorra amb el Llagostera B i l’Horta també contra el Sants

L’FC Andorra no va poder sortir amb vida del camp del Llagostera B, que no perd al seu camp des del 6 de novembre passat i que es confirma com un clar candidat a lluitar per les dues primeres posicions del grup 1 de Primera Catalana. Malgrat tot, l’equip d’Emili Vicente continua compartint el lideratge amb l’Horta, que va cedir a casa per la mínima davant l’Horta, un altre que s’apunta a la lluita, la qual sembla ser que és cosa d’aquests quatre.



Un gol de Rubén Martínez al minut 52 va ser prou perquè els tricolors es deixessin els tres punts a Llagostera, en un partit al qual Moñino va ser expulsat al minut 75 en veure la segona groga. La setmana que ve hi ha descans i el 22, l’FC Andorra rebrà el Martinenc a casa.