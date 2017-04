El líder, una altra víctima del MoraBanc

El Poliesportiu va sotmetre el dissabte una altra víctima. Aquesta vegada, ni més ni menys que el líder. Potser Tenerife no és el nom més mediàtic per fer por a allà on vagi, però el cert és que continua allà a dalt perquè entre d’altres coses és el millor visitant de la Lliga ACB. El MoraBanc va donar un pas més per defensar la vuitena plaça que permetria jugar el play-off i mantenint-se intractable a casa: 12 triomfs en 13 partits. Un patit i treballat 85-82 que manté la diferència de dues victòries amb Bilbao i les tres amb Estudiantes, i que l’amplia a tres amb el Fuenlabrada i a quatre respecte del Múrcia.



A l’equip que dirigeix Joan Peñarroya li va tocar refer un inici discret. Cosa, no obstant, a la qual ja ens té acostumats. Ho va fer davant el Gran Canària en la primera jornada –de manera antològica, per cert–i va repetir amb el Barça, l’Unicaja, el Manresa, el Saragossa i l’Estudiantes. Tant és com es guanyi. El cas és que queden sis partits i el premi és més a prop. A casa falten Fuenlabrada, València i Reial Madrid a l’última jornada. A fora s’ha de jugar contra Unicaja (el pròxim diumenge), Bilbao i Betis.



Nou victòries portava el Tenerife abans de venir a Andorra i les mateixes continua tenint després del partit. També venia amb l’etiqueta de millor defensa amb 1.836 punts encaixats en 26 partits i una mitjana de 70,6 i se’n va d’Andorra amb 85. I per a més inri, es presentava al Poliesportiu la primera oportunitat per certificar matemàticament la classificació per al play-off. Els de Vidorreta hauran d’esperar almenys una setmana més.

Shermadini, anul·lat / El MoraBanc Andorra va començar encallat i el Tenerife, amb les idees clares i gens piadós, no va dubtar a treure profit de la situació en un primer quart en què un triple de Davin White sobre la botzina va obrir una diferència important per als visitants (14-23). Giorgi Shermadini estava sent ben subjectat a la zona i els de Peñarroya van tenir enormes problemes per anotar. Però les coses han canviat ja en el segon quart, amb l’aparició de jugadors com Stevic o Navarro, que van iniciar el partit a la banqueta. Els tricolors van començar a menjar-li terreny al rival, a poder executar el seu joc de possessions curtes, transicions ràpides. A marcar el ritme. I aquí va començar a ennuegar-se el líder. Una cistella d’un Shermadini, per fi amb un pèl més de llibertat, va situat l’empat al descans, quan començava un nou partit al Poliesportiu.



Al tercer període, els de Peñarroya van posar una marxa més en defensa i això li va permetre obrir un forat important en el marcador. Però quan millor estava, i quan més patia el Tenerife, van aparèixer les tècniques a David Walker i Peñarroya que van donar vida als de Vidorreta, que es van apropar a sis punts. Abans de donar entrada al darrer quart, el MoraBanc va recuperar les diferències 62-53 però Abromaitis es resistia a ficar els genolls a terra i en un no res va posar els seus cinc per sota. Llavors va ser quan el Tenerife va entrar en bonus i Fran Vázquez va veure la cinquena personal. Navarro i Walker, els més inspirats en el tir, van tornar a posar suficient terra pel mig (69-59, minut 27) per fer inútil l’última ofensiva del Tenerife per intentar la remuntada, ja a la desesperada, i des del triple. La gestió de l’avantatge va ser clau, tot i el resultat final ajustat.