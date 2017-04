Neilson preveu portar un 12% més de turistes el pròxim hivern

L’operadora Neilson Thomas Cook, que porta turistes britànics al Principat a través de l’aeroport d’Alguaire (Lleida), preveu transportar un 12% més de visitants l’hivern que ve, en comparació a la campanya actual. Això suposaria que vinguessin al Principat uns 11.500 turistes britànics a través de l’aeroport lleidatà. Ian Archer, responsable de Nelson a Andorra, va explicar que aquest increment es deuria al fet que contemplen canviar un dels avions que tenen actualment per un altre més gran i, per tant, amb més capacitat per transportar turistes.



A més, Archer va ressaltar que l’operadora espera augmentar el nombre de vols. Actualment, arriben avions des de Gatwick (Londres), Manchester i Birmigham, mentre que la pròxima campanya preveuen afegir-ne un altre vol procedent d’Stansted.



També, va apuntar Archer, un altre motiu que afavoriria aquest increment és que la temporada que ve el calendari festiu és més favorable. Aquest any la Setmana Santa ha caigut a mitjans d’abril, una data que considera que és tard perquè hi ha poca neu per esquiar i la gent ja prefereix anar a la platja. En canvi, el 2018 aquesta festivitat tindrà lloc el mes de març, una època que sol haver-hi neu i és òptima per esquiar o practicar altres esports d’hivern. «Hi haurà moltes més possibilitats el mes de març que ve que ara», va ressaltar Archer.

Disminució dels visitants / Pel que fa a aquesta temporada d’hivern han arribat a Andorra 10.300 turistes britànics procedents de l’aeroport lleidatà. En concret, això suposa uns 400 visitants menys que l’exercici anterior, és a dir, una disminució del 3,8% respecte a l’hivern passat, va detallar Archer.

Malgrat això, el representant de l’operadora de vols li va treure ferro a la situació i ho va atribuir al fet que la Setmana Santa caigués tan tard. «És més un problema de calendari que de mercat», va puntualitzar Archer.

Setze setmanes de vols / En concret, l’operadora ha portat britànics durant 16 setmanes, des del 21 de desembre fins ahir. En general, han tingut quatre vols per setmana, dos procedents de la capital britànica, un altre de Manchester i un altre de Birmingham. No obstant això, el mes de febrer, en el qual arriben més visitants, es va incrementar el servei amb un vol més a la setmana que venia de Stansted. En canvi, les dues últimes setmanes, les de menys afluència, només es van habilitar dos vols, un provinent de Londres i un altre de Manchester, mentre que el de Birmigham va finalitzar a finals de març. Neilson Thomas Cook va posar ahir punt final a la temporada d’hivern amb un total de 440 passatgers distribuïts en dos vols, un a les 10.10 hores i l’altre a les 11.30 hores, de Manchester i Londres, respectivament.



Aquesta campanya d’hivern es va veure afectada quatre jornades dels mesos de desembre i gener per culpa de la boira. Això va obligar a desviar els vols cap a l’aeroport de Reus.



L’empresa Neilson Thomas Cook fa sis anys que opera a Alguaire i, principalment, porta passatgers cap Andorra. De fet, aquest any han traslladat 14.180 britànics, segons dades del Departament de Territori i Sostenibilitat. D’aquests, al voltant del 72,6% han vingut al Principat i la resta ha anat a les pistes de Baqueria Beret.

Dos anys més de vols / L’operadora britànica té un contracte per dos anys més per seguir portant britànics a l’aeroport lleidatà. En aquest sentit, ja té l’ull posat en la pròxima temporada d’hivern (2017-2018) i ja ha habilitat en el web un portal on els usuaris poden reservar viatges per venir a Andorra. En la promoció destaquen que el Principat «a part de tenir unes bones condicions de neu i unes fantàstiques pistes, la capital d’Andorra, Andorra la Vella, és pràcticament lliure d’impostos, compta amb més de 2.000 botigues de classe alta i té un dels spas més grans d’Europa». L’empresa també ressalta en la web la gastronomia del país, així com la seva vida nocturna.