Exili daurat per a un resident

Set anys entre reixes. Aquest és el temps al qual ha estat condemnat l’italià Umberto Rocco a passar dins de la presó per un tribunal de Trieste, però en lloc d’això es passeja amb cotxes de somnis com Ferrari o Maserati pels carrers d’Andorra.



La justícia italiana es va donar compte que les empreses Traetronic i Joc Electrònica van produir un capital de més de deu milions d’euros arran d’un IVA valorat en dos milions i mig que no es va arribar a pagar mai. Això va portar a les autoritats italianes a realitzar una inspecció fiscal a la societat Vodat, de la qual Rocco era l’administrador de facto. A part de no haver pagat l’impost, el tribunal també considera que va crear jocs falsos per distribuir a través d’Internet.



Quan les autoritats italianes van començar a buscar-li les pessigolles, Rocco va optar per fer les maletes i marxar a Barcelona des d’on seguia treballant a través d’Internet en les seves empreses, domiciliades a Trieste.



Al cap d’un temps, Itàlia va donar un pas més enllà i va emetre una ordre de detenció internacional, que van portar a Rocco a tornar a fer les maletes, però aquesta vegada per venir a viure al Principat, on està establert des de llavors.

Per què Andorra?

Un dels motius que haurien portat a Rocco al Principat és que des d’aquí no el podien extradir perquè el seu crim no està tipificat en el Codi Penal andorrà. De fet, la justícia andorrana ja es va expressar en aquest sentit fa uns dos anys i mig. El cas va arribar fins al Tribunal Superior, que de la mateixa manera que el de Corts, es va mostrar en contra d’entregar Rocco a les autoritats italianes. Això es deu a què no es complia el principi de doble incriminació, que implica que el crim pel qual se sol·licita l’extradicció ha d’estat contemplat tant a la legislació de l’Estat requeridor com requerit.



En el recent judici celebrat a Itàlia, en el qual Rocco no va acudir, el magistrat també va resoldre que es confisquessin els diners que provenen del delicte. Una tasca que la mateixa policia financera ja ha reconegut que no serà fàcil.

Rocco diu estar exiliat a Andorra perquè no pot sortir del país, si no el detenen. Ara bé, hi viu fora de la presó i amb cotxes de luxe.