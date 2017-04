Els castellers celebren dos anys del seu bateig

Amb un pilar de quatre caminat, va començar ahir l’acte per celebrar els dos anys de bateig de la Colla Castellera d’Andorra. Els castellers van formar el pilar i van entrar a la plaça de la Rotonda on van saludar als assistents que s’havien congregat a veure l’acte sota un sol de justícia, en un dia que semblava més estival que primaveral. «És una manera de donar la benvinguda», va explicar el president de l’entitat, Juli Peña.



A partir d’aquí es va donar el tret de sortida i els 110 castellers del Principat van formar fins a quatre figures més. En concret, es tracta d’un dos de sis, un cinc de sis i un quatre de sis.



Però la sorpresa més gran estava per arribar. «La gent estava animada i vam fer un pilar de cinc», va assegurar orgullós el casteller. La colla feia al voltant d’un any i mig que no construïa aquesta figura. De fet, Peña va exposar que en l’entrenament de divendres es va practicar aquesta figura, però a darrera hora ho van descartar fer-la perquè «no s’havia assajat prou». Per això, va indicar que va ser una sorpresa per a tots quan els castellers van decidir carregar aquest pilar.

«L’alegria de la gent ens ha portat a fer-la», va precisar el president de l’entitat.



Aixecar ahir aquest castell, per en Peña, és un pas més per poder construir algun dia un de set. El repte pendent dels Castellers d’Andorra, ja que mai l’han aconseguit fer. Per això, Peña va fer «una valoració molt bona» de l’actuació d’ahir dels castellers del país. La temporada acaba de començar i encara els hi queden una vintena d’actuacions fins novembre. «L’objectiu, el castell de set», va sentenciar.



La colla del Principat no va estar sola en aquest dia tan especial i els va acompanyar la de la Gavarresa i de l’Alt Maresma, amb 80 i 115 persones cada una. Els castellers de la localitat gironina van aixecar un pilar de quatre de benvinguda, un quatre de sis, un altre quatre de sis amb agulla i un de tres de sis amb agulla. Per la seva part, els maresmencs van elaborar un pilar de quatre caminat, un tres de set, un dos de cinc, un pilar de cinc i un altre de quatre de comiat. Després, de l’acte, no va faltar el dinar de germanor entre les colles.