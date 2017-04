Mireia Gutiérrez, campiona nacional d’eslàlom

Els Campionats Nacionals d’Andorra es van posar en marxa amb l’eslàlom en categoria femenina i el gegant en la masculina. Mireia Gutiérrez i Àxel Esteve van aconseguir guanyar el títol.



Gutiérrez competia a la pista Esparver de Grandvalira-el Tarter i va guanyar la seva cursa. Signava un crono d’1.46,13 minuts. En la primera mànega va ser la més ràpida i en la segona obtenia el segon millor temps, que li va valer per assolir la victòria. El segon lloc era per a l’espanyola Núria Pau (1.47,74) i tercera va ser Carmina Pallàs (1.48,94), que en el nacional ocupava el segon caixó del podi. El tercer va ser per a Cande Moreno (1.50,36), que finalitzava 11a. Laura Arnabat va ser 13a (1.53,45) i Mariona Raméntol 18a (1.54,98). Gador Lalieve i Aina Cinca no van finalitzar la primera mànega.



En categoria masculina es disputava el gegant a la pista Llop. El podi de la cursa no va tenir representació nacional. Es va imposar el francès Alexis Brondex amb 2.10,14, seguit per l’espanyol Juan del Campo (2.10,89) i l’eslovè Zan Groselj (2.11,02). El primer andorrà se situava a la setena posició de la classifiació. Esteve marcava un registre de 2.12,19 i es convertia en campió d’Andorra. Pujaven també al podi nacional Arià Missé, que amb 2.14,77 era 22è, i Àlex Rius va ser 27è (2.16,41). Cerni Mesa era 28è (2.16,52) i el millor corredor sub-18 de tots els participants, Joaquim Rodríguez 32è (2.18,94), Pol Robert 34è (2.20,24), Joaquim Gali 48è (2.25,91) i Iván del Moral 56è (2.35,91). Eren desqualificats a la primera mànega Pol Suàrez, Xavier Salvadores, Joan Verdú, Josh Alayrach, Robert Solsona, Marc Oliveras, Arnau Puig, Matías Vargas i Lucas López.

Estévez, campiona d’Espanya / Maeva Estévez va participar a l’estació catalana de Baqueira-Beret als Campionats d’Espanya de boardercross. A les classificatòries va obtenir el millor temps i a la final va imposar-se per davant d’Alba Terés, Débora Morales, Marta Rojas i Fiona Torello, que van acabar en aquest ordre.