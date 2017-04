Nacho Martín espera poder tornar abans d’acabar la fase regular

Quan es va lesionar al turmell a finals de l’any passat i va recaure, fet que el va fer passar pel quiròfan, semblava que la temporada se li havia acabat a Nacho Martín. Però tot fa pensar que no serà així. Els terminis s’escurcen i el jugador confia en poder ajudar l’equip a final de curs. No només en uns hipotètics play-off que cada cop estan més a prop per al BC MoraBanc Andorra, sinó també en el darrer tram de la fase regular de la Lliga Endesa.



La recuperació està anant per bon camí i «les sensacions són molt bones», assegura el mateix Martín. Encara no toca pista, però realitza una feina de gimnàs, elíptica i bicicleta que està funcionant. No jugar és el major càstig que pot tenir un esportista i «se m’està fent molt llarg. Espero tornar l’abans possible», admet el vallisoletà, que té clar que «vull acabar la temporada jugant» i a mitjans de maig poder entrar en alguna convocatòria. A la darrera jornada de la fase regular el MoraBanc rep al Reial Madrid el 14 de maig, i en aquesta cita vol ser-hi, per donar continuïtat a la classificació pels play-off, que arrencaran el 18 i 19 del mes vinent. Veu el desenvolupament de l’equip des de la distància, tot i que ben propera, perquè no pot ajudar a la pista. Valora que estan realitzant una bona tasca, que els ha de portar a ser entre els vuit primers: «Els play-off són un somni que pot ser una realitat. Depenem només de nosaltres mateixos». Veu a l’equip ben centrat i que no està amb l’ull posat en el que facin la resta d’equips que també opten a aquesta preuada plaça. «Només estem pensant en nosaltres mateixos», exposa.

A l’espera del cànon / Fa dies que els clubs de l’ACB esperen a conèixer la resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència sobre el cànon establert per competir a la Lliga Endesa. Els mitjans de comunicació espanyols fa setmanes que especulen i a mida que passen els dies van sorgint noves informacions. Les últimes indiquen que aquest pagament per ser a la categoria desapareixerà de manera immediata, el que facilitarà que es produeixin ascensos i descensos, fet que per raons econòmiques a les últimes temporades no s’ha vist. Si s’acaba confirmant, els clubs implicats a la competició demanaran una compensació, com és el cas del MoraBanc, pel pagament que sí que van haver d’efectuar el seu dia.

Campus de 3x3 amb una seixantena de participants



El Campus 3x3 Nacho Martín se celebrarà del 10 al 16 de juliol a Escaldes-Engordany. S’espera en aquesta primera edició una seixantena de participants, que aniran dels 7 als 20 anys. És un esdeveniment que compta amb el suport de la FIBA i està pensat per a jugadors ja iniciats en aquesta modalitat. Practicaran 7 hores diàries durant la setmana de l’estada. Està obert tant a joves del país com forans. Qui ho aprofitaran seran les seleccions sub-18 tant masculina com femenina per preparar els Campionats d’Europa que han d’afrontar. La idea de crear el campus va sorgir perquè «crec que hi ha molt bona base de 3x3 a Andorra. Molta gent el practica», assegura Martín, que porta anys jugant a aquesta disciplina del bàsquet i que formava part de la selecció espanyola. Amb l’arribada al MoraBanc no va poder compaginar-ho. Precisament per aquesta participació «és una icona del bàsquet 3x3. Fa molts anys que hi està implicat», assenyala Jaume Tomàs, director tècnic de la Federació Andorrana de Bàsquet, entitat que col·labora en l’organització. «Aquest campus té tots els ingredients per ser una referència», destaca Tomàs, esperant que els inscrits «surtin sent millor jugadors que quan van entrar» . L’esdeveniment tindrà una parada anterior, ja que es realitzarà a Madrid la darrera setmana de juny.