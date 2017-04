Una baralla entre dues famílies acaba amb quatre detinguts

El Cos de Policia va realitzar 19 detencions al llarg de la setmana passada, 13 van ser per delictes contra la seguretat del trànsit i sis per altres delictes.



Entre les detencions es troba la de quatre homes residents (de 41, 18, 50 i 20 anys) com a presumptes autors dels delictes contra la integritat física i contra la llibertat. Segons es detalla en l’informe setmanal de la Policia, els detinguts eren membres de dues famílies d’Encamp que «des de fa un cert temps tenien desavinences personals».



Els homes ja s’havien encarat en diverses ocasions i la Policia havia hagut d’intervenir més d’un cop. Però no va ser fins dimarts passat que els agents van efectuar finalment les detencions, i és que la darrera trobada entre les dues famílies va desembocar en una baralla i els implicats es van produir diferents lesions.



Segons fonts policials, els detinguts no van utilitzar armes qualificades com a tal, però semblaria ser que es van emprar altres estris com un cinturó, una llanterna o una clau anglesa.

Altres detencions / D’altra banda, la Policia va detenir dijous passat un home no resident de 22 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública. Els fets van tenir lloc durant un control de carretera a la CG 2, on els agents interventors es trobaven clarament visibles i amb la indumentària per dur a terme el control. Tot i això, el detingut va fer cas omís a les indicacions dels agents i va seguir endavant. Llavors, un dels agents es va veure obligat a saltar al marge de la carretera per no ésser envestit pel vehicle.



Minuts després, es va iniciar la recerca del fugitiu per mitjà de guies canins i helicòpter i posteriorment es va trobar localitzar l’home prop del camí de Juclà. Durant l’escorcoll del vehicle es van decomissar 690 paquets de tabac que van ser lliurats al servei de Duana. Tanmateix, la Policia va detenir dilluns passat un resident de 57 anys com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic, ja que el detingut hauria agredit a la seva parella.



Entre les detencions per delictes contra la seguretat del trànsit, la més destacable va ser la d’un home resident de 38 anys que va ser interceptat amb una taxa d’alcohol en sang de 2,54 g/l tenir un accident amb i causar ferits.