Cierco nega responsabilitats en l’operativa de la societat Landstreet

L’exaccionista majoritari de Banca Privada d’Andorra (BPA), Higini Cierco, va declarar ahir com a inculpat en el marc de la causa Landstreet, la societat panamenya a nom de l’exconseller delegat, Joan Pau Miquel (50%), i de dos directius més del fons Dolphin que la justícia creu que funcionava com a caixa B de BPA. L’accionista va comparèixer davant la batlle que investiga el cas, Canòlic Mingorance, durant aproximadament mitja hora i va dur a terme la declaració a través d’un escrit de dues pàgines i mitja en el que assegurava que cap membre de la família Cierco té responsabilitat sobre l’operativa de Landstreet. La declaració escrita va provocar que ni la fiscalia ni la batlle poguessin fer preguntes.Segons un comunicat enviat pel Grup Cierco, entre finals del 2006 i principis del 2007 la direcció general de l’entitat bancària va informar el comitè executiu de la voluntat de constituir o adquirir una societat per poder gestionar actius i fons dineraris i s’exposava que dita societat quedaria «sota el control accionarial del director general de l’entitat, Joan Pau Miquel, i que comptaria també amb dos altres socis, Javier Escoda i Daniel García, persones d’una gran solvència en el camp financer». Així, la família Cierco va deixar clar que «ni BPA ni cap membre de la família Cierco no ha ostentat mai ni una sola acció de la societat Landstreet».En el mateix comunicat, s’indicava que «Higini Cierco tenia coneixement que Landsreet, a títol de mandatari i per compte i ordre de BPA, efectuava diversos pagaments que havien de ser tractats amb discrecionalitat i confidencialitat». Activitat que «estava totalment delegada al director general del banc, que des del 2004 tenia poders per fer-ho limitats a una certa quantia.En aquest sentit van deixar clar que «el consell d’administració de BPA no aprovava les quanties de les despeses». Tot i així, van assegurar que tots els pagaments realitzats a través de la societat panamenya fets per compte i ordre de BPA «figuren en la comptabilitat del banc, que mai va pretendre ocultar res». Per justificar l’afirmació, reiteraven que dita comptabilitat «ha estat auditada en tot moment per consultors interns i externs de primer nivell internacional».Finalment, pel que fa als 648.000 euros que Higini Cierco va rebre d’un compte de Lanstreet sense que hi constés cap motiu, el grup va reiterar –com ja havia fet en un anterior comunicat en data 7 de març, quan la batlle va dictar el bloqueig de comptes relacionats amb la societat panamenya– que l’abonament corresponia a l’amortització d’un deute derivat d’un préstec a Joan Pau Miquel que l’empresari li havia avançat perquè «a títol personal, individualment i lliurement» pogués adquirir un paquet accionarial de BPA que fins el moment pertanyia al Grup Júlia.La batlle Canòlic Mingorance, que investiga la societat per presumptes delictes d’abús de posició dominant, administració deslleial d’una empresa, defraudació de la Caixa de la Seguretat Social (CASS), blanqueig de diners i falsejament de comptes socials, també ha citat com a inculpat a l’exdirector financer de l’entitat, Santiago de Rosselló que compareix avui i a Ramon Cierco en qualitat de testimoni, citat a finals de mes.

- El batlle Canòlic Mingorance investiga la societat panamenya Landstreet per presumpte abús de posició dominant, administració deslleial d’una empresa, defraudació de la CASS, blanqueig de diners i falsejament de comptes socials.

- En principi, Landstreet va ser creada per pagar les primes del fons Dolphin. La batlle però, considera que hi ha prous indicis per pensar que la societat es va fer servir amb altres finalitats i, per tant, per obrir una investigació. Segons s’afirma a l’aute, la societat s’hauria fet servir per dur a terme pagaments milionaris de sota mà mitjançant factures falses.

- En la darrera decisió de la batlle instructora del cas de bloquejar els comptes relacionats amb Landstreet, es van retenir un total de 46.637.257,76 euros. Una quantitat que coincideix exactament amb la que els afectats van rebre. Mingorance va ordenar el bloqueig immediat dels comptes de fins a 129 persones físiques i jurídiques que van rebre pagaments de la societat panamenya.