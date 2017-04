Bonet entrega la carta de renúncia a SDP

La consellera general Sílvia Bonet va entregar ahir la carta de renúncia a Socialdemocràcia i Progrés (SDP) per diverses discrepàncies amb el partit. Tot i això, i com ja es va anunciar la setmana passada, Bonet seguirà ocupant el seu escó com a independent i a ple temps al Consell General.



Les discrepàncies de Bonet amb la formació progressista es fonamentaven, principalment, en la manera d’abordar les negociacions per a l’acord d’associació amb la Unió Europea, ja que la consellera no compartia la decisió del grup d’abandonar el Pacte d’Estat per l’acostament a Europa. Precisament, aquest desacord es va fer pal·lés públicament en una de les reunions que el Govern i el grup socialdemòcrata van mantenir amb els agents econòmics i socials per informar de la situació de les negociacions.