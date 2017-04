Els bombers fan 20 rescats de muntanya a l’hivern

Els bombers han efectuat al voltant de 20 rescats de muntanya aquesta temporada d’hivern, des de finals de novembre fins ara, va explicar ahir el responsable del Grup del Rescat de Muntanya (GRM), Óscar Santos, a El PERIÒDIC. La majoria dels rescats, va dir Santos, han estat a persones que feien esquí de muntanya i s’han lesionat mentre practicaven aquest esport. També s’han trobat gent que va requerir l’assistència dels bombers perquè s’havien perdut.



Santos va explicar que aquests rescats, principalment, s’han produït fora de pistes, ja que les estacions tenen els seus propis equips de rescat. «A les pistes només actuem a la nit, quan ja han tancat», va precisar. Aquesta temporada els bombers no han hagut d’executar cap rescat per allaus. Tot i així, Santos va destacar que «hi ha hagut tres allaus que han arrossegat gent aquest hivern, però nosaltres no hi hem hagut d’intervenir».



La temporada d’hivern acaba aquest cap de setmana amb el tancament de les pistes i, per això, el GRM es comença a preparar de cara a l’estiu, l’estació en la qual s’efectuen més rescats. A l’estiu, segons Santos, no hi ha neu, la muntanya és més accessible, per la qual cosa la gent perd la por. «A partir de juny es dispara i fins setembre no parem. Molts rescats són de gent que s’ha perdut, també tenim ciclistes o gent que fan grans recorreguts», va subratllar. Per això, a l’estiu hi ha dos efectius del cos de bombers dedicats al GRM, mentre que a l’hivern n’hi ha un i no a temps complet.



Els bombers aconsellen als excursionistes que abans d’anar a la muntanya mirin la previsió meteorològica i faci itineraris d’acord al seu nivell tant físic com tècnic. També recomanen que portin roba d’abric, aigua i menjar, així com el mòbil carregat per si tenen una emergència.

El 2016 els bombers van efectuar 131 rescats de muntanya, un 23% més que un any abans.