El COEX treballa per obrir el Coll d’Ordino aquesta setmana

L’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) va iniciar divendres passat les tasques per poder reobrir el Coll d’Ordino aquesta setmana, després que s’hagi tancat durant cinc mesos coincidint amb la campanya d’hivern. En concret, el divendres es va iniciar amb les tasques de treta de neu.



Per això, es va requerir el suport d’una turbina dinàmica per retirar el gruix de neu acumulat que en alguns punts arriba fins al metre de neu. Aquest aparell, en concret, tritura la neu i després l’expulsa fora de la calçada a través d’un ventilador.



Albert Prats, responsable de les tasques en aquesta via, va explicar a l’ANA que la neu acumulada «queda molt compactada» arran del pas d’esquiadors o motos de neus, així com per la celebració del ral·li d’hivern l’Automòbil Club d’Andorra. Segons Prats, enguany s’ha trobat més neu que el 2016 concentrada en els quilòmetres 5 i 10 de la carretera, que és la zona més obaga del vessant d’Ordino.



Després de les tasques amb la turbina, el cap de setmana es va salar la capa de gel perquè es fongués. A continuació, s’han iniciat les tasques de les màquines llevaneu que amb les seves pales acaben de retirar les restes de neu, així com d’arbres o pedres que hi pugui haver a la calçada. L’últim pas és passar el raspall per netejar els vorals.



En canvi, per la banda de Canillo, durant l’hivern ja es neteja fins a gairebé al capdamunt, i el sol de les darreres setmanes s’ha encarregat de la resta. La idea és que aquesta via estigui llesta demà o demà passat coincidint amb l’inici de la festivitat de la Setmana Santa.

Aquest és el sisè any que es tanca la carretera a l’hivern arran del seu deteriorament. Fins ara, s’han destinat 1,2 milions d’euros per arreglar aquesta via en el vessant d’Ordino. Encara falten dues fases més, que tindran un cost d’uns 500.000 euros més.