Notícia Comissats 2.250 paquets de tabac de contraban La Guàrdia Civil troba mercaderia per valor de 10.000 euros Decomís de tabac a la N-145. Autor/a: GUÀRDIA CIVIL

La Guàrdia Civil va informar ahir del decomís de tabac per valor de 10.000 euros en un control a la carretera N-145, dins del terme municipal de la Seu d’Urgell.



Els fets van tenir lloc divendres passat, a les nou del vespre, quan els agents van realitzar un control a un turisme que estava ocupat per tres persones. Els efectius de la Secció Fiscal de la Seu d’Urgell van constatar la presència d’un Ford Focus que els va semblar sospitós i van procedir al seu escorcoll.



Després d’aturar el cotxe i fer la inspecció, van trobar al maleter unes bosses d’escombraries negres que contenien tabac d’origen extracomunitari, motiu pel qual van traslladar el vehicle, els ocupants i la càrrega a la caserna de la Guàrdia Civil de la capital alturgellenca.



En el recompte, els agents van comptabilitzar 2.250 paquets de diverses marques, valorats en un total en 10.234,50 euros. Tot i que en la nota la Guàrdia Civil no ho especifica, el tabac havia estat adquirit a Andorra. Pels fets es va aixecar una acta d’aprehensió de contraban de tabac. El gènere comissat i el cotxe van quedar a disposició de l’administrador de la Duana de la Farga de Moles.