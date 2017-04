Notícia Un Saló del Còmic hiperactiu i més andorrà que mai 16 autors i diverses activitats donaran més vida a l’exposició Una dona visita l’exposició dedica al creador del saxo, ahir al Museu la Massana Còmic. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Saló del Còmic de la Massana es reinventa per a la 21a edició. Com ha estat habitual en els últims anys, l’esdeveniment tornarà a tenir un gran cartell professionals i el serial d’obres a l’exposició, però l’Associació Andorrana del Còmic, la Il·lustració i l’Animació (ARCA) ha volgut donar un pas endavant i fer-lo més hiperactiu, envoltant l’exposició de diverses activitats que li donaran més vida.



Aquest any, el Saló començarà el 21 d’abril i clourà en una data especial: el dia de Sant Jordi. Per primera vegada arriba després del de Barcelona, que va haver d’avançar les dates al 3 d’abril per problemes d’emplaçament. «Allà hi vam ser i vam aprofitar per presentar el cartell del Saló de la Massana, cosa que mai havíem pogut fer. I també vam aconseguir lligar els artistes convidats del 2018», va indicar Pieras. No seria estrany, doncs, que hi hagués rècord d’afluència.



La festa de la historieta gràfica comença avui per escalfar motors: el Museu la Massana Còmic acull l’exposició Sax inspiration- Mélodies graphiques, basada en la visió de 30 artistes sobre el creador del saxo, Adolph Sax, i que compta amb la col·laboració de les ambaixades d’Espanya i Bèlgica i el suport de l’Andorra Sax Festival, que se celebrarà del 14 al 22 d’abril. «Des de l’ARCA volem crear sinergies amb altres institucions culturals per donar a l’exposició tota la lluentor que mereix», va assegurar ahir el seu màxim mandatari de l’associació. Tots dos esdeveniments coincidiran en dates, així que es complementaran mútuament. Tot un encert cultural.



Concurs de disfresses / L’Associació Frikis Andorra també s’ha ficat a l’agenda de la diada de Sant Jordi amb l’organització d’una gimcana matinal a la qual no faltarà «el ball, cantar o fer-se fotos amb algú», segons va avançar un dels seus membres, Jonathan González, i un concurs de disfresses a la tarda, amb dues modalitats: un concurs fanzine amb disfresses comprades a les quals es valorarà també l’actuació del participant i un de CosPlay, al qual es valorarà exclusivament la disfressa, que haurà de ser feta cent per cent a mà. «Busquem donar-li més esperit al Saló i que la gent sigui partícip de la festa», va apreciar González.



A banda d’això, trobarem treballs especials, com el que oferiran els alumnes de cinquè de primera ensenyança de l’Escola Andorrana de la Massana, també convidats a la festa amb una mostra de fotocòmics, i d’on «potser, en un futur, en sortiran més il·lustradors i guionistes convidats», tal i com va desitjar la consellera de cultura del comú, Jael Pozo.



No acaba aquí l’activitat. També es comptarà amb la presentació d’un nou còmic dels Castellers d’Andorra o, fins i tot, una conferència a càrrec de l’artista andorrana Carol Garrido, responsable del videoclip del grup de música Persefone, i una altra de Jordi Manzanares sobre el TBO, que es reforçarà amb la ja clàssica exposició monogràfica, que en aquesta edició estarà centrada en el centenari del TBO.



El moment que tothom busca, el de poder veure els autors de les obres, demanar autògrafs i fer-se fotos amb ells, serà el dissabte de quatre a set de la tarda. Aquest any seran 16 els convidats. Dibuixants d’elit com Manel Fontdevila (pare de La Parejita, de la revista El Jueves i autor del cartell de La Massana Còmic del 1999); Natacha Bustos (una jove exmanga ara centrada en els superherois); el veterà i respectat Raule; Belén Ortega i la seva nova saga de Millenium; Juan Luis Landa amb l’obra Trivium que està arrasant a França, o Joan Mundet, que acaba de publicar l’obra Capablanca, sobre un bandoler del segle XVII que ell mateix s’ha encarregat de representar al pòster de l’edició 2017, andorranitzant-lo amb un paisatge de neu i una església romànica de fons.



D’Andorra l’elenc no es queda gens curt: David Arrabal, Maria Pizarro, Xavi Casals i Txema Díaz-Torrent, a més de Garrido. «Fa uns anys només teníem els il·lustradors Jordi Planellas i Martín Blanco. Ara en tenim un bon grapat i m’agradaria pensar que és gràcies al Saló del Cómic», va sentenciar orgullós Pieras.



Díaz Canales i ‘Corto Maltés’ vindran al 2018 per presentar en exclusiva el segon número



Juan Díaz Canales estava cridat a ser el ganxo mediàtic de l’edició del 2017 de La Massana Comic, però, finalment, no podrà venir. El guanyador del Premi nacional del còmic espanyol l’any 2014 s’ha convertit en un dels millors padrastres del còmic Corto Maltés, l’obra desenvolupada per l’italià Hugo Pratt durant les dècades dels 70 i els 80 del segle passat i replicada ara pel prestigiós guionista espanyol, malgrat que només ha tret a la llum un número, Bajo el sol de medianoche, que s’havia d’exposar a la Closeta.



Per compensar la baixa d’última hora d’aquest any, Díaz Canales ja s’ha compromès amb l’ARCA per venir l’any que ve. Està treballant en el segon número de Corto Maltés i, de fet, s’ha compromès amb Joan Pieras a portar-lo el 2018 per presentar-lo en exclusiva.



La 22a edició promet portar a la parròquia massanenca una altre cartell de luxe que Pieras ja va tancar el cap de setmana passat a Barcelona: «Fins i tot us diria que tenim lligat massa autors», va assegurar ahir el màxim dirigent de l’ARCA.