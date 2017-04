Notícia Les estacions de nòrdic acaben una temporada excel·lent Tuixent i Tavascan encara tenen neu i quilòmetres oberts L’estació de Tuixent-la Vansa, aquest hivern. Autor/a: RÀDIO SEU

Les set estacions d’esquí nòrdic del Pirineu català encaren amb satisfacció la fi de la temporada d’hivern 2016-2017, que es clou aquesta Setmana Santa. Tot i que només mantenen circuits oberts Tuixent-la Vansa (22 km en funcionament) i Tavascan (10 km), tots els complexos ofereixen aquests dies bona part dels seus serveis turístics. A Tuixent i Tavascan tenen encara prop d’un metre de neu de gruix màxim i entre 20 i 40 centímetres a peu de pista, segons informa RàdioSeu.



La resta d’estacions –Sant Joan de l’Erm, Lles de Cerdanya, Aransa, Guils-Fontanera i Virós-Vallferrera– ja han donat per tancada la temporada de nòrdic però mantenen en funcionament la resta de serveis, que inclouen el lloguer de raquetes juntament amb els bars, restaurants i refugis. Des de Tot Nòrdic han informat que la pujada de temperatues dels últims dies ha reduït ràpidament el gruix de neu a la base de les estacions, però que encara hi ha molta neu als punts més alts, cosa que permet seguir gaudint de la muntanya amb raquetes o bé amb esquís de muntanya.



Temporada excel·lent / El sector de l’esquí nòrdic català ha viscut la millor temporada de la dècada i una de les millors de la història, especialment a l’Alt Urgell i la Cerdanya, dues comarques que s’han beneficiat de l’abundància inusual de neu. Tuixent-la Vansa, que enguany ha celebrat el 35è aniversari de la seva inauguració oficial, va obrir els circuits el 26 de novembre i té previst mantenir-los oberts fins el 16 d’abril.



Lles, Aransa, Sant Joan de l’Erm i Guils-Fontanera també van obrir per les mateixes dates i, per tant, totes elles han gaudit de pràcticament cinc mesos d’obertura i activitat ininterrompuda.



En espera del balanç definitiu, Tot Nòrdic ha avançat que ha estat «una temporada excepcional pel que fa a la quantitat de dies oberts i al nombre d’esquiadors i practicants de raquetes» que han visitat les estacions.



Tot i que la temporada d’esquí nòrdic s’acaba oficialment aquest diumenge, les estacions de Guils, Lles, Sant Joan de l’Erm, Virós Vall Ferrera i Tavascan seguiran mantenint oberts els serveis de bar, restaurant i refugi al llarg del que resta de primavera.