Notícia El primer desfibril·lador autònom La capital inaugura l’aparell d’última tecnologia a un punt de gran afluència: la plaça de la Rotonda Duró, Pons i Binsted durant la inauguració del nou desfibril·lador autònom, ahir a la plaça de la Rotonda. Autor/a: comú d\'Andorra la Vella

Andorra la Vella ja disposa del seu primer desfibril·lador autònom, un aparell d’última tecnologia que ja havia entrat al Principat per ser instal·lat el novembre passat a la Massana i que ara també s’estén a la capital per ubicar-se en un punt de gran afluència com és la plaça de la Rotonda.



El cònsol menor, Marc Pons, i el president de Creu Roja Andorrana, Josep Duró, van donar-li la benvinguda pública ahir amb una primera simulació del seu funcionament. «És important que estigui al principal eix comercial del país, pot salvar moltes vides», va destacar Pons. «L’objectiu és que el país estigui cada vegada més cardioprotegit», va reforçar Duró.



La capital ja comptava amb quatre desfibril·ladors –dos al Centre Esportiu dels Serradells, un al camp de futbol i un quart a l’aparcament del Prat de la Creu– però aquest té el distintiu d’oferir assistència en la seva utilització, té connexió a internet i activa automàticament els serveis d’emergència del SUM. També té com a punt important que està pensat perquè el pugui utilitzar tothom –tot i que el reglament obliga l’usuari a disposar d’una formació mínima– i incorpora un sistema per evitar actes vandàlics, ja que s’identifica la persona que en fa ús mitjançant una fotografia.



La instal·lació d’aquest nou aparell ha estat possible gràcies a l’aportació econòmica de 12.000 euros de l’International Club of Andorra, una entitat que agrupa mig miler de persones de parla anglesa de 34 nacionalitats diferents que s’han establert a Andorra, ja sigui per treballar o amb una residència passiva. El seu president, Simon Binsted, va destacar que fa 25 anys que recapten fons per destinar-los a causes benèfiques per donar suport a projectes que millorin el seu país d’acollida, i que durant aquest temps les seves aportacions han superat el mig milió d’euros.



L’International Club continuarà promovent activitats solidàries per recaptar més diners amb la intenció de què totes les parròquies del Principat tinguin un desfibril·lador autònom. Segons Binsted ja s’ha pensat on i quan es posarà el tercer aparell d’última generació. Serà de nou a la capital, a la nova estació central d’autobusos, quan obri les seves portes.