Notícia Caldea i el Museu Thyssen oferiran paquets conjunts Amb l’acord es vol trencar l’estacionalitat del turisme i que vingui tot l’any Cervera i Pedregal en la firma del conveni a Caldea, ahir. Autor/a: ANA/ F. A.

Caldea i el Museu Carmen Thyssen Andorra van segellar ahir un acord per oferir paquets d’entrades conjuntes, segons van explicar els representants de les dues entitats. En concret, una entrada a la sala d’exposicions i al centre termal tindrà un cost de 38 euros, mentre que l’accés independent a Inúu i al museu val 69,50 euros. «Amb això s’ajunten dues entitats amb un nom conegut», va destacar Guillermo Cervera, director del museu.



Per la seva part, el director general del centre termal, Miguel Pedregal, va explicar que ja tenen experiència en combinar paquets de Caldea o Inúu amb actes culturals com el Cirque du Soleil o l’òpera.



Tant Pedregal com Cervera van indicar que aquest projecte persegueix trencar amb l’estacionalitat del turisme que, principalment, ve a l’hivern coincidint amb l’època d’esquí i a l’estiu. «Es busca també una estratègia per la temporada baixa, que és el maig i l’octubre», va manifestar Cervera, que va afegir que es tracta de buscar «una línia uniforme perquè els pics de baixada són dolorosos». Per això, va dir Pedregal, es tracta de proporcionar «activitats interessants» durant tot l’any.