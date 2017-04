Notícia Saboya: «No afecta la pressió de França contra el contraban» El ministre d'Afers Exteriors condicera que el tràfic il·legal de tabac també preocupa a Andorra Els ministres de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i el d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, signen el conveni amb el rector de l'UdA, Miquel Nicolau, ahir. Autor/a: M. F. / ANA

Gilbert Saboya va assegurar ahir que la pressió de les autoritats franceses contra el contraban de tabac i les protestes dels estanquers del país veí pel diferencial en els preus «no condicionaran les negociacions» sobre aquest producte en l’Acord d’Associació amb la UE.



El ministre d’Afers Exteriors va recordar que la Unió Europea «és conscient» de les necessitats d’Andorra per poder mantenir el sector industrial i agrícola tabaquer, deixant clar que per al Principat «també és una preocupació que hi hagi tràfic il·lícit de tabac i que hi ha «cooperació», també amb Espanya, «que dona un bon clima de convivència entre els tres països».



D’altra banda, Saboya, la seva homòloga de Cultura, Olga Gelabert, i el rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau, van anunciar ahir que es farà una aportació de 6.000 euros que permetrà que els alumnes del Curs de Cooperació Internacional i Voluntariat només hagin de pagar el 10% del cost real del curs i abonar tan sols 50 euros de la matrícula (100 menys que fins ara).



Amb això s’espera que hi pugui haver el mínim de 15 alumnes perquè aquesta formació es pugui dur a terme, a partir del mes de setembre. Les tres autoritats van destacar que aquest mòdul, que va començar el 2009, serveix per millorar la qualitat en l’aportació dels voluntaris.