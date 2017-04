Notícia Una dècada per estudiar l’art del segle XVI al XVIII Els autors del catàleg destaquen els mestres de Canillo i Ansalonga Joan Bosch i Francesc Miralpeix, autors del llibre, ahir. Autor/a: SFGA/CESTEVE

Després d’una dècada de feina, els historiadors de l’art Joan Bosch i Francesc Miralpeix han culminat l’estudi sobre el patrimoni artístic de l’època moderna a Andorra. Bosch ha reconegut que «no sempre havíem tingut clar que el patrimoni andorrà sostenia un relat tan dens i ric argumentalment com el que proposem». L’art de l’època moderna a Andorra. Segles XVI-XVIII es va presentar ahir a Ordino.



El treball del catàleg ha consistit en una primera part dedicada a catalogar una part substancial de l’art conservat a les esglésies, i una segona part en què els autors han redactat els estudis de les obres no incloses en la primera fase de treball i han elaborat els estudis introductoris del llibre, va especificar Miralpeix. El treball elaborat ha comptat amb la coordinació del Departament de Patrimoni Cultural que, a més, ha desenvolupat paral·lelament una sèrie de treballs de restauració d’algunes de les obres estudiades. La cap de conservació de Béns Mobles, Berna Garrallà, va afegir que els retaules es restauren des dels anys 80, i cada any s’hi fan tasques de manteniment, informa l’ANA.



Sobre la recerca, els coautors van assegurar que el Mestre de Canillo és l’autor més remarcable de tota l’època moderna, «des del punt de vista de la destresa tècnica, la riquesa del seu llenguatge pictòric i l’actualitat dels seus recursos», segons Bosch. De la seva autoria són el retaule de Sant Joan de Caselles i el de Sant Miquel de Prats. També consideren el Mestre d’Ansalonga el més influent en la cultura artística local, ja que és el que més presència té a nivell quantitatiu, un autor del qual no s’ha aconseguit deslliurar de l’anonimat.