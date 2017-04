El decomís de divises procedents d’Andorra es duplica en un any

Les divises procedents del Principat intervingudes per la Guàrdia Civil de Lleida i personal de l’Agència Tributària (AEAT) de la mateixa demarcació s’han duplicat en només un any. En concret, al llarg del 2016 els agents i membres de l’AEAT van decomissar un total de 2.820.886,31 euros en divises procedents d’Andorra. Aquesta xifra mostra un augment del 102,10% en relació a l’any 2015, en què els agents i membres de l’AEAT van intervenir 1.395.712,36 euros.



Els decomisos inclosos en aquesta tipologia –segons es detalla en el balanç anual presentat ahir– es van realitzar en tots els casos per «absència de declaració». També s’especifica que dita absència suposa «la intervenció dels diners i l’obertura d’un expedient per una infracció administrativa, sense perjudici de les actuacions que siguin procedents quan hi hagi indicis que els diners no declarats puguin estar relacionats amb un delicte».

Divises descobertes / Malgrat que el total de divises decomissades al llarg de l’any passat no va arribar als tres milions d’euros, en l’informe presentat es matisa que en el conjunt d’actuacions realitzades al llard del 2016 els agents de la Guàrdia Civil i l’AEAT van descobrir 3.117.627,37 euros, mentre que el 2015 en van ser 1.494.713,74.

Actuacions més importants / Tanmateix, el balanç remarca que al llarg del 2016 es van detectar un total de 183 infraccions, un 85% més que durant l’any 2015, en què se’n van comptabilitzar 99.



Entre les accions «més rellevants» al llarg de l’any passat, la Guàrdia Civil i l’AEAT destaquen la intervenció realitzada el 3 de maig a la duana de la Farga de Moles, quan en un autobús de línia regular, «l’agent resguard fiscal va descobrir a la jaqueta d’un passatger l’existència de diners, dels quals prèviament s’havia negat la seva existència». La quantitat total intervinguda va ser de 167.120 euros, tots ells en bitllets de 10.



Intervenció de tabac / D’altra banda, els decomisos de tabac han disminuït. I és que segons es publica en el balanç, la Guàrdia Civil i personal de l’AEAT van intervenir durant l’any passat un total de 215.335 paquets de tabac (més de quatre milions de cigarretes) de contraban procedent d’Andorra, valorats en 974.133,73 euros. Un fet que suposa «un 9% menys respecte l’any 2015, en què es van intervenir 236.610 paquets per un valor econòmic d’1.076.817 euros».



Com a conseqüència d’aquestes actuacions, es van detectar 11 delictes de contraban (quan el 2015 en van ser 13) i es van denunciar 179 infraccions administratives de contraban per un valor monetari de 394.946,43 euros.



Aquestes darreres xifres mostren una disminució de gairebé el 44% en relació a l’any 2015, ja que durant aquell període de temps se’n van interposar 319 amb un valor de 552.466,50 euros. Del conjunt d’infraccions administratives, 115 van ser descobertes a la Duana de la Farga de Moles. I el nombre de paquets intervinguts per delicte de contraban van ser 131.380, mentre que per infraccions administratives en van ser 83.955.

Detinguts i infractors / En relació a les accions detallades anteriorment, els agents i membres de l’AEAT van detenir un total de 30 persones al llarg de l’any passat i es van denunciar per infracció administrativa a un total de 177 ciutadans, un 44,4% menys que el 2015.

A més, de les persones intervingudes per infraccions administratives durant el 2016, 62 eren de nacionalitat espanyola i la resta (115)d’altres nacionalitats: 41 francesos, 23 romanesos, set portuguesos, i 44 d’altres països.