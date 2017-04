La FAF es posa dura per l’encesa d’una bengala a la Borda Mateu

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) vol frenar d’arrel qualsevol tipus d’acció que es consideri antiesportiva o perillosa en un terreny de joc. Per aquest motiu prohibirà l’entrada a una persona a una instal·lació que gestiona. L’implicat és el seguidor de l’Inter Club d’Escaldes que el cap de setmana passat va encendre una bengala al Centre d’entrenaments de la FAF.



Els fets es van produir diumenge quan l’equip escaldenc, al minut 94, empatava de penal el seu partit davant el Penya Encarnada d’Andorra, en partit dels play-off al títol de la Lliga Biosphere. Un grup d’aficionats del conjunt blau-i-negre van celebrar el gol i l’empat, decisiu de cara a l’ascens, encenent una bengala, com va quedar reflectit a l’acta de l’àrbitre. Amb les imatges de video de la instal·lació de la Borda Mateu es va detectar a la persona que va realitzar l’acte d’encesa i sobre aquesta qüestió el comitè de competició actuarà. Si no es produeix cap gir inesperat aquesta persona serà sancionada, amb la ratificació posterior de la mateixa FAF, amb la prohibició a qualsevol recinte esportiu gestionat per la pròpia federació. El comitè valorarà si aquesta prohibició és només fins a final de temporada o s’allarga en el temps i també engloba per a la pròxima. En cas que aquesta persona assisteixi a algun partit o entrenament, els agents de seguretat que estan presents avisarien a la policia.



Aquest és el primer fet greu que es produeix en un matx de futbol després dels que es van desenvolupar el 26 de març en un partit de la Preferent juvenil entre l’FC Andorra i l’AE Prat, on va haver-hi una picabaralla entre jugadors del conjunt del Baix Llobregat i seguidors andorrans, i que va tenir una gran repercussió mediàtica a Espanya pels recents antecedents que s’havien produït en d’altres partits de categories de base. La FAF vol ser contundent davant aquest tipus de fets i arrel d’aquella ocasió va emetre un comunicat indicant que no toleraria cap tipus d’acte violent un una instal·lació seva, i que procediria a l’expulsió immediata persona no federada que presenti un mal comportament, prohibint-li l’entrada.

Sancions als juvenils / Dies enrere els comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol va dictaminar les sancions per als principals implicats dels fets del partit de juvenils entre l’FC Andorra i el Prat, però aquestes pateixen modificacions. L’ens català demanava que s’identifiqués el jugador de l’FC Andorra que no estava convocat i es trobava a la graderia, i que va ser un dels incitadors dels incidents. Des del Principat ja s’ha informat que es tracta d’Èric de Pablos, que rebrà la sanció pertinent. Dels tres jugadors de l’equip potablava que van ser sancionats, hi ha un al que se li retira. Era l’únic que no va veure la targeta vermella Javier Núñez, al que li havien caigut cinc partits. Per les imatges de video decideixen treure-li la sanció. Als que li mantenen per participar en la picabaralla és a Yusef Lasgaa, amb sis partits, i a Osama Rihali, amb dos.