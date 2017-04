Andorra tanca el Premundial amb una derrota davant les amfitriones

La selecció absoluta femenina conclou la fase de classificació del Mundial sense sumar cap punt i amb tres derrotes. Finalitza última del grup 3 després de perdre en el darrer matx contra les amfitriones, Lituània (0-2).



El combinat andorrà va aguantar tota la primera part sense encaixar cap gol, però només començar la represa es va veure superada. Al minut 49 Kyzaite avançava a les locals. El matx es va mantenir obert per la mínima diferència en el marcador fins al temps de descompte, quan Vaiciulaytite sentenciava al 92. A l’altre partit de la jornada, on hi havia en joc la primera plaça, Israel i Moldàvia empataven a zero, que donava el lideratge a les hebrees pel goal average, ja que els dos conjunts acaben amb 7 punts. Lituània és tercera amb tres i Andorra tanca la classificació sense cap punt. Anteriorment havia perdut amb Moldàvia (4-0) i Israel (7-0). La selecció debutava oficialment en un Premundial i «ha estat una gran experiència, única, per a mi com a entrenador ha estat molt gratificant poder viure aquest torneig i per les noies igual. Tenim una selecció molt jove i el fet de viure aquestes experiències és molt positiu», assenyala l’entrenador, José Antonio Martín, que assegura que en aquesta competició «hem crescut moltíssim com a equip», que servirà de cara al futur per als següents compromisos.