Notícia Bartumeu recorda a Bonet que va guanyar l'escó amb SDP La formació està «perplexa» davant la decisió de l'exprogressista de seguir com a consellera independent El conseller d'SDP, Víctor Naudi, al costat del president de la formació, Jaume Bartumeu, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Els membres de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) estan «perplexos» davant la decisió de Sílvia Bonet de seguir com a consellera general a ple temps malgrat donar-se de baixa de la formació. Així descriu el president d’SDP, Jaume Bartumeu, en la carta que respon a la renúncia de Bonet el sentiment envers la voluntat de la consellera. «No entrarem pas en valoracions ètiques ni en consideracions de moral política però segur que entendreu que us manifestem la nostra perplexitat pel fet que, malgrat ja no esteu d’acord amb la força política –ni amb el programa electoral– que us va permetre ser elegida consellera general, us mantingueu en el càrrec proclamant-vos consellera general ‘Independent’», exposa Bartumeu en l’escrit.



A l’entendre de la formació progressista, «el compromís contret amb les electores i els electors que van votar la llista nacional d’SDP el dia 1 de març del 2015, en base al programa electoral amb el qual us vàreu presentar com a número dos de la nostra candidatura, us obligaria a mantenir-vos en el marc d’SDP o bé, si hi hagués una discrepància política cabdal, a deixar el vostre lloc al Consell General perquè us substituís una altra persona compromesa a defensar el programa electoral que van votar els ciutadans i ciutadanes que ens van donar dos consellers generals».



El president de la formació progressista també va manifestar ahir en roda de premsa que Bonet no ha indicat quines són les divergències que l’han portat a desvincular-se d’SDP i va posar sobre la taula que «també deu tenir altres motivacions més enllà de les polítiques». En aquest sentit, va indicar que únicament es va copsar un criteri diferent en la manera de procedir amb l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE). I és que la consellera va decidir a finals del 2016 assistir a una reunió entre el Govern, el Partit Socialdemòcrata (PS) i els agents econòmics i socials sobre aquesta qüestió a títol personal després que la formació decidís sortir del Pacte d’Estat.



Preguntat sobre si la marxa de Sílvia Bonet del grup suposaria un augment de feina, Bartumeu va sentenciar que «no serà una càrrega suplementària perquè fa temps que treballem només amb un sol conseller» afegint que la consellera dedica molt temps a viatges internacionals.



Sobre el funcionament al Consell General, el fins ara company de Bonet en seu parlamentària, Víctor Naudi, va indicar que en principi no hi haurà canvis en les comissions en què participen i que es repartiran el temps de forma proporcional, tal com marca el reglament. Naudi tampoc demanaria estar de conseller a ple temps, de manera que Bonet podria seguir tenint aquesta condició.



Sobre la possibilitat que la sortida del grup de l’exprogressista respongués a una aproximació al partit demòcrata, Bartumeu va informar que no en té coneixement però que hi podrien haver «cants de sirena», ja que, al seu entendre, el cap de Govern, Toni Martí, és un «especialista en la marrulleria política».



Finalment, el president d’SDP va deixar clar que l’única comunicació que ha tingut amb Bonet des de la setmana passada ha estat a través de la carta. «No m’ha telefonat, ni m’ha enviat cap correu electrònic, ni m’ha demanat per parlar», va afirmar tot afegint que «no he trucat jo perquè em semblava que no tocava». Amb qui sí que va tenir contacte divendres és amb Víctor Naudi a qui li va comentar, segons ell, certes discrepàncies «però no amb la transcendència que suposa aquesta decisió unilateral». «És una sorpresa tot i que no nego que hi havia maneres diferents de veure les coses», va concloure Naudi.