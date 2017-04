Marín es mostra «tranquil·la» vers la ubicació de l’heliport

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, va matisar ahir en declaracions a EL PERIÒDIC que la reunió que va mantenir dilluns passat la corporació escaldenca amb el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, els va deixar «molt tranquils» i els va «resoldre els dubtes» que tenien, «i és que no podia ser d’una altra manera».



Marín va destacar que al llarg de la trobada el ministre els va assegurar que des de l’Executiu es vetllaria en tot moment per la «seguretat» de les parròquies i els seus veïns, «i si sorgeix qualsevol estudi negatiu en relació al projecte de l’heliport, aquest es pararà», va matisar la cònsol. Per tant, «nosaltres confiem en el Govern i en què el pla es tirarà endavant» seguint les premisses «de seguretat».

Queixes / En relació als neguits dels ciutadans que s’han presentat darrerament sobre la possible contaminació acústica i medi ambiental de l’heliport, Marín va destacar que els vols «en cap moment passaran a prop de zones molt urbanitzades». A més, «actualment ja volen helicòpters per aterrar a l’hospital», i el soroll dels que aterrin als terrenys propers a FEDA «serà menor», ja que l’espai està més allunyat de la ciutadania.



Per tot, Marín va voler reiterar que el projecte de l’heliport s’està duent a terme amb la voluntat «de provocar els mínims impactes i molèsties».

D’altra banda, la cònsol major va destacar que encara no s’ha pogut reunir amb la plataforma que està demanant les signatures en contra de l’actual ubicació de l’heliport i que segurament es trobarà amb els seus representants al llarg de la setmana que ve, «tot i que encara no hem concretat dia i hora».

Prestigi per a la parròquia / Malgrat que l’heliport se situarà (previsiblement) sobre uns terrenys que són propietat d’Encamp, Marín creu que la instal·lació aèria donarà prestigi també a Escaldes i al país en general. «Es tracta d’una infraestructura molt important i que aportarà un servei de qualitat».



Marín també va destacar que segurament a l’inici es començarà «amb pocs vols, però més endavant s’en faran més, suposo que anirà en funció de la demanda». A més, la cònsol va especificar que al llarg de la reunió amb Torres no es va parlar de futurs operadors que podrien gestionar l’heliport, «però segur que ja n’hi ha alguns que estan interessats, per exemple, per portar a gent que vulgui venir a esquiar».