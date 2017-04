Notícia El PS té «dubtes» sobre la plataforma esquiable a la pista de l’Avet López demana perquè el projecte es considera d’interès nacional El conseller general del PS, Pere López, al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, ha tramitat una demanda d’informació a Sindicatura mitjançant la qual sol·licita al Govern tota la informació possible sobre la declaració com a projecte d’interès nacional de la construcció d’una plataforma esquiable al peu de la pista Avet, a Soldeu, així com d’un aparcament soterrat. Des de la formació, aixeca dubtes la forma com s’ha portat a terme aquesta tramitació, així com si l’obra pot, amb la llei actual, entrar dins de la tipologia de les que poden tenir aquesta consideració especial.



En concret, en l’escrit tramitat a l’òrgan rector del Consell General, el polític socialdemòcrata demana «tota la documentació relativa a la declaració com a projecte d’interès nacional del projecte de construcció d’una plataforma esquiable al peu de la pista Avet». A la vegada, també demana «els estudis relatius als costos que el projecte pot representar per a l’Estat».



El conseller general ha explicat que «el motiu de la demanda és que ens ha ofert alguns dubtes la manera com s’ha tramitat tot». En aquest sentit, López apunta que un dels interrogants que ha sorgit en el si del PS és si la plataforma esquiable, que ha de servir per acollir competicions de la Copa del Món, «pot encabir-se dins la tipologia del que la llei actual permet pels projectes d’interès nacional».