Pedregal diu que Caldea és «el lloc idoni» per al casino

«Pensem que el lloc idoni per establir el casino és Caldea», va defensar ahir el director general del centre termal, Miguel Pedregal. Així de contundent es va mostrar a l’hora d’argumentar els avantatges que proporciona aquest espai per acollir la sala de jocs. El primer motiu, segons Pedregal, és que posseeix d’un local lliure on es podria instal·lar el casino. El director va exposar que aquest espai és d’una dimensió considerable. «El local ja està construït i té l’estructura feta. L’obra de transformació no seria tan costosa ni complicada», va destacar Pedregal.



Però aquesta no seria l’única raó que convertirien Caldea en aquest indret idoni per a la sala de jocs. Un altre dels avantatges és que la marca del centre termal és coneguda. «El casino pot aprofitar el nom i el reconeixement que té la marca Caldea. Això li donaria més possibilitats d’èxit al projecte», va subratllar Pedregal. A més, el director general va considerar que uns altres dels punts forts del centre termal és que disposa d’un pàrquing o que està ubicat en un lloc molt cèntric.



D’altra banda, va recordar que empreses del sector de les sales del joc han visitat Caldea per contemplar la possibilitat d’instal·lar en aquest recinte el casino. En aquest sentit, va assegurar que aquestes companyies van destacar que el centre termal és el lloc adequat per acollir la sala de jocs.



Finalment, Pedregal va opinar que els altres llocs que es postulen per acollir el casino «tenen més inconvenients que avantatges».



Un d’aquests espais podria ser el Centre de Congressos d’Andorra la Vella. La cònsol de la capital, Conxita Marsol, va anunciar ahir a Andorra Televisió que el comú adjudicarà a dues empreses estrangeres i una del país el dret a presentar-se al futur concurs del Govern per ubicar-hi el casino. Marsol ha demanat en reiterades ocasions que la sala de jocs s’ubiqui al centre de congressos, que considera que està poc utilitzat. «El tenim allà molt maco i molt ben cuidat, però no l’utilitzen els ciutadans d’Andorra la Vella», va dir la cònsol. A més, va asseverar que l’espai dona un servei nacional. «Andorra la Vella no pot continuar donant serveis de caràcter nacional, si no d’alguna manera tenim algun tipus de compensació», va sentenciar.