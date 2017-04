Notícia Rosselló posposa la seva declaració pel cas Landstreet La batlle pregunta als testimonis sobre la tasca i la retribució de Miquel a la societat L’ex-director financer de BPA, Santiago de Rosselló, entra a la Batllia, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’exdirector financer de Banca Privada d’Andorra (BPA), Santiago de Rosselló, es va negar ahir a declarar davant la batlle que investiga la societat Landstreet, Canòlic Mingorance, al·legant que no ha tingut prou temps per preparar-la. Per aquest motiu, Rosselló va sol·licitar posposar la seva compareixença davant de la Justícia. Mingorance va reclamar la versió de Rosselló en qualitat d’inculpat, tal com també va fer amb l’ex-accionista majoritari del banc, Higini Cierco.



La batlle investiga la societat panamenya Landstreet, a nom de l’exconseller delegat, Joan Pau Miquel (50%), i de dos directius més del fons Dolphin, per presumpte abús de posició dominant, administració deslleial d’una empresa, defraudació de la CASS, blanqueig de diners i falsejament de comptes socials. En principi, la societat va ser creada per pagar les primes del fons Dolphin. La batlle però, considera que hi ha prous indicis per pensar que la societat es va fer servir amb altres finalitats i, per tant, per obrir una investigació. Segons s’afirma a l’aute, la societat s’hauria fet servir com a caixa B de BPA per dur a terme pagaments milionaris de sota mà mitjançant factures falses.



També va declarar ahir davant de la batlle del cas el representant dels petits accionistes de l’entitat bancària, Bonaventura Riberaygua, en qualitat de testimoni. Segons fonts properes al cas, Riberaygua hauria assegurat que desconeixia l’operativa que es duia a terme a Landstreet.



Finalment, i també en qualitat de testimoni, va comparèixer davant la Justícia el conseller del banc, Luis César Jayme. Segons les fonts, la batlle hauria insistit molt en els dos casos en perquè l’ex-conseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, tenia autorització per fer pagaments de Landstreet fins a una certa quantia, tal com va declarar Cierco, i quina opinió tenien sobre el salari que percebia per dur a terme aquesta tasca. Més endavant també està previst que declari Ramon Cierco com a testimoni.



D’altra banda, fonts properes als representants legals dels compareixents van indicar que la batlle no els havia citat en les declaracions dels esmentats. Amb tot, entenen que l’avís no era necessari i que només ha comportat malestar en alguna de les parts. Concretament, van citar a l’advocat del Govern, Manuel Pujadas, qui tampoc hauria vist amb bons ulls que Higini Cierco presentés la seva declaració per escrit, malgrat que el Codi de procediment penal ho permet.